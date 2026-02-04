С 31 января 2026 года Отбасы банк изменил правила частичного и полного погашения кредитов через пенсионные излишки. Теперь средства ЕНПФ направляются исключительно на основной долг, а проценты сопутствующие платежи заемщики оплачивают самостоятельно. В масштабах страны это касается миллионов заемщиков – на население приходится 63% от общей задолженности по кредитам в 38 триллионов тенге. Эксперты считают, что изменения имеют стратегическую цель – снизить долговую нагрузку и повысить финансовую дисциплину граждан. Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Сегодня закредитованность казахстанцев достигает критических показателей. Банки сталкиваются с высокой нагрузкой по просрочкам, а ставки по ипотеке достигают 21-22%. Ограничение использования ЕПВ (единовременная пенсионная выплата) позволяет стабилизировать систему, аккумулировать ресурсы для новых кредитов и стимулировать дисциплину среди заемщиков.

"Людей, которые могут использовать пенсионные излишки, крайне мало – примерно 10% от работающего населения. Основная цель нововведения – дисциплинировать заемщиков и снизить долговую нагрузку. Это позволяет банкам поддерживать ликвидность и стимулирует своевременное погашение кредитов", - отмечает экономист Ерлан Каримов.

Переходя от общей картины закредитованности к практике, важно понять, как новые правила изменят сам процесс досрочного погашения.

Если ранее пенсионные средства позволяли полностью покрывать ежемесячный платеж, включая проценты и основной долг, то теперь схема изменилась: сначала заемщик самостоятельно оплачивает проценты и дополнительные платежи, а потом с помощью ЕПВ погашает только основной долг.

"Сейчас пенсионные средства направляются исключительно на уменьшние основной задолженности. Ранее часть ЕПВ уходила на проценты, что не соответствовало изначальной логике накоплений. Основная цель системы – постепенное снижение и создание финансовой подушки для граждан", - считает экономист Андрей Чеботарев.

По его словам, эти изменения делают процесс более прозрачным и предсказуемым для заемщиков, а для банков – снижают риски и упрощают управление кредитным портфелем.

Рассмотрим конкретный пример. Ежемесячный платеж по жилищному кредиту составляет 74 825 тенге, 65 699 – основной долг, а 6175 – проценты. Раньше всю сумму можно было погасить через ЕПВ, но теперь проценты оплачиваются собственными средствами, а основная часть идет с пенсионных излишков. Если сумма излишков превышает долг, то остаток направляется на дополнительное погашение основного долга.

Для предварительных займов с обязательными депозитными взносами схема аналогична: сначала покрываются проценты и депозит, затем досрочно погашается основной долг. Такой подход дисциплинирует заемщиков и одновременно освобождает ресурсы для новых кредитов, что в свою очередь важно для стабильности финансовой системы.

Хотя реально использовать пенсионные излишки может лишь небольшая часть граждан, эффект для банков значителен. Как считает экономист Вячеслав Додонов, так снижается риск просрочек, упрощается управление кредитным портфелем, а заемщики получают более понятную систему, где они сами несут ответственность за процентные платежи.

"С точки зрения экономики, сокращение возможностей досрочного снятия средств логично. Оно предотвращает чрезмерное использование накоплений, помогает избежать долгового перегруза и стимулирует граждан планировать расходы более осознанно", - говорит эксперт.

Таким образом можно сказать, что изменения отражают системный подход к управлению долгами и финансовой дисциплине. Для заемщиков главное – необходимость самостоятельно оплачивать проценты и дополнительные платежи, а пенсионные излишки направляются исключительно на основной долг. Такой подход делает платежи прозрачными, снижает риски просрочек и укрепляет стабильность банковской системы, одновременно стимулируя заемщиков более ответственно подходить к своим обязательствам.