На пленарном заседании Сената депутаты задали вопрос о том, как налоговые реформы скажутся на социально уязвимых слоях населения, а также на приоритетных отраслях, таких как развитие космической сферы и "зеленой" экономики, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В ответ заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что в проекте бюджета на 2026 год уже будет видно значительное увеличение средств, направляемых на развитие данных направлений.

"Мы как минимум в два раза увеличим бюджет развития за счёт налоговой реформы. Планируем от 4 до 5 триллионов тенге дополнительных поступлений", – отметил он.

По его словам, КПН для банков второго уровня, для игорного бизнеса даст порядка 60 миллиардов тенге, отмена налоговых льгот – 1,3 триллиона, меры налогового администрирования – от 1 триллиона и выше. Все эти средства помогут сократить зависимость республиканского бюджета от Национального фонда, снизить уровень госдолга и направить все эти ресурсы на развитие реальных отраслей.

"Все эти средства помогут сократить зависимость республиканского бюджета от Национального фонда, снизить уровень госдолга и направить все эти ресурсы на развитие реальных отраслей", – сказал вице-премьер.

Что касается социально уязвимых слоёв, Жумангарин подчеркнул, что их интересы были учтены при внесении изменений.

Например, на индексацию пособий, пенсий и социальных выплат предусмотрено 800 млрд тенге.

Необлагаемый минимум для инвалидов I и II групп увеличен с 289 тысяч до 1,6 млн тенге (5 тысяч МРП), что позволит оставить 12 млрд тенге у 350 тысяч человек

Также граждане освобождены от уплаты ИПН с пенсионных взносов.

Снижен транспортный налог для старых автомобилей: на 30% для авто старше 10 лет и на 50% – старше 20 лет, что оставит 30 млрд тенге в карманах населения.

Введён стандартный вычет в 30 МРП для прогрессивного подоходного налога, из-за чего 3,8 млн человек с зарплатой около 140 тысяч тенге не будут платить ИПН. Это более 53% работающих, экономия для них составит порядка 90 млрд тенге.

Жумангарин также отметил, что ожидаемое влияние реформ на инфляцию – около 2,3 процентных пункта. По его словам, часть роста цен уже зафиксирована в текущем году – особенно на фоне ожиданий увеличения НДС до 20%. В частности, цены на продукты питания выросли на 5,6%, на продовольствие – на 9%, на услуги – на 16%.

"Мы будем сдерживать рост цен на услуги. Все остальное я думаю имеет краткосрочный эффект. Если макроэкономическая и макропруденциальная политика будут взаимодействовать между собой, мы не дадим им разогнаться для того, чтобы они завтра имели галопирующий эффект", – заверил министр.

Таким образом, по словам Жумангарина, налоговая реформа позволит усилить поддержку приоритетных отраслей и одновременно смягчить возможные последствия для социально уязвимых групп.