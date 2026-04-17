Как новый Налоговый кодекс повлиял на предпринимателей

Исполняющий обязанности директора департамента Комитета государственных доходов Ерканат Шынберген высказался о влиянии нового Налогового кодекса на предпринимателей, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на большое количество изменений, в общей динамике снижения числа предпринимателей не наблюдается. Напротив, фиксируется рост.

«Изменений было много. Но если посмотреть на общую динамику, снижения числа предпринимателей не наблюдается, наоборот — есть рост. Это, в первую очередь, связано с введением режима для самозанятых и нового режима на основе упрощенной декларации. По этим направлениям были увеличены пороговые значения, изменены требования, сняты некоторые ограничения. В целом упрощенный режим стал более гибким. В связи с этим мы не наблюдаем сокращения числа предпринимателей, динамика положительная», — отметил Ерканат Шынберген.

Он подчеркнул, что процессы открытия и закрытия бизнеса являются естественным явлением.

«Это ежегодный естественный процесс. Одни закрываются, другие открываются. Тем не менее у нас наблюдается положительная динамика по количеству зарегистрированных предпринимателей», — сказал он.

В то же время представитель КГД отметил, что делать окончательные выводы пока рано.

«В целом говорить однозначно пока рано. У нас отчетный период по сдаче деклараций ведется на полугодовой основе. Полный анализ по итогам можно будет провести в 2027 году», — пояснил Шынберген.

По его словам, одним из главных нововведений стало расширение специальных налоговых режимов и запуск нового механизма для самозанятых.

«Уже сейчас есть хорошие результаты. На сегодняшний день число самозанятых превысило 400 тысяч человек. Среди них есть граждане, которые ранее не регистрировались как индивидуальные предприниматели и не состояли на учете в налоговых органах. Сейчас они выходят из теневой экономики. Поэтому мы рассматриваем этот механизм как эффективный инструмент», — отметил он.

Шынберген также подчеркнул, что основная цель заключается не только в сборе налогов.

«Речь не только о налоговых поступлениях. Это возможность для граждан легально осуществлять свою деятельность и производить социальные отчисления», — резюмировал он.