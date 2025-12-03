Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров рассказал о результатах работы над цифровым и строительным кодексами, подчеркнув, какие изменения ждут общество и рынок жилья, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, новые нормы направлены на защиту прав потребителей, развитие цифровой экономики и создание инклюзивной среды, где люди с ограниченными возможностями смогут полноценно жить и приобретать квартиры.

"Мы описали основные понятия и нормы цифрового кодекса, и это стало первым шагом. По мере дальнейшей интеграции и движения к цифровой нации кодекс будет дорабатываться, но уже сейчас проделана хорошая работа. Что касается строительного кодекса, в новом кодексе мы внесли важные нормы, особенно уделили внимание инклюзии. Это позволит людям с ограниченными возможностями полноценно жить и приобретать квартиры без ограничений по регионам или компаниям", — отметил мажилисмен.

Также Айдарбек Ходжаназаров ответил на вопрос о влиянии нового строительного кодекса на стоимость жилья.