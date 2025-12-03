Как новый Строительный кодекс отразится на стоимости квартир?
Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров рассказал о результатах работы над цифровым и строительным кодексами, подчеркнув, какие изменения ждут общество и рынок жилья, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, новые нормы направлены на защиту прав потребителей, развитие цифровой экономики и создание инклюзивной среды, где люди с ограниченными возможностями смогут полноценно жить и приобретать квартиры.
"Мы описали основные понятия и нормы цифрового кодекса, и это стало первым шагом. По мере дальнейшей интеграции и движения к цифровой нации кодекс будет дорабатываться, но уже сейчас проделана хорошая работа. Что касается строительного кодекса, в новом кодексе мы внесли важные нормы, особенно уделили внимание инклюзии. Это позволит людям с ограниченными возможностями полноценно жить и приобретать квартиры без ограничений по регионам или компаниям", — отметил мажилисмен.
Также Айдарбек Ходжаназаров ответил на вопрос о влиянии нового строительного кодекса на стоимость жилья.
"Сейчас трудно точно оценить влияние кодекса на цены, поскольку на них влияет множество факторов, включая импорт строительных материалов. Но повышенные требования по инклюзии потребуют от застройщиков соблюдать стандарты и делиться прибылью, а не просто повышать цены за квадратный метр", — отметил он.
