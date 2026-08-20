Как НПК предлагает сократить разрыв в качестве жизни между регионами

Председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов ответил на вопрос председателя партии «Ауыл» Кайрата Айтуганова во время финальных теледебатов перед выборами в Курултай.

Айтуганов поинтересовался предложением НПК установить единый стандарт качества жизни для всех регионов страны. Он отметил, что условия и экономическая специализация областей существенно различаются.

«В Вашей программе вы предлагаете установить единый стандарт качества жизни для всех регионов страны. Звучит справедливо, но условия регионов принципиально разные. Где-то основу экономики составляет промышленность, где-то сельское хозяйство, скажите, что конкретно вы понимаете под единым стандартом? Вы предлагаете подтягивать все регионы к единым показателям или развивать каждый регион, исходя из его специфики? Если это так, то почему в вашей программе не обозначены конкретные механизмы?» — спросил Айтуганов.

Отвечая на вопрос, Шоканов отметил, что речь идет прежде всего об определении единых социальных гарантий с учетом различий между регионами.

«Действительно, мы предлагаем определить стандарты по социальным благам каждого региона. Мы объездили все регионы страны и понимаем, какая большая разница между малым селом, малым городом, Алматы, Астаной и Шымкентом и насколько эта диспропорция большая. Думаю, что каждому гражданину и государству важно понимать, где проходит черта между социальными гарантиями и тем, где человек уже должен рассчитывать на себя», — заявил председатель НПК.

Он также подчеркнул, что экономическое развитие должно учитывать специализацию каждого региона.

«Что касается экономического развития, мы очень хорошо понимаем, насколько каждый регион разный. В конце прошлого года мне посчастливилось защищать перед Главой государства программу развития малого и микробизнеса в регионах. Я знаю, насколько разные специализации у каждого региона. Где-то это сельское хозяйство, там надо развивать обработку, где-то это туризм и там надо проводить инфраструктуру и развивать сервис, там, где промышленность, нужно развивать логистику. Такие программы мы уже предлагали, они внедрены», — сказал Шоканов.

Таким образом, в НПК предлагают сочетать единые социальные стандарты с отдельными подходами к экономическому развитию регионов, исходя из их возможностей и специализации.