В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда пожилым людям звонят якобы сотрудники банков, полиции или государственных органов и сообщают, что с их счетов пытаются снять деньги, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Во время разговора мошенники создают чувство срочности и страха, убеждая перевести средства на так называемый "безопасный счет" для защиты.

Часто они узнают, пользуется ли человек мобильным банкингом, дают подробные инструкции по переводу денег и предлагают установить сторонние приложения, через которые получают удаленный доступ к устройству и финансам. Такие действия могут привести к полной утрате средств с банковских счетов.

Эксперты настоятельно советуют не доверять незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками официальных организаций и требуют совершения финансовых операций. Наличие у звонящего персональных данных не является доказательством его должности. Всегда уточняйте данные звонящего, записывайте имя, должность и отдел, а затем перезванивайте в официальный колл-центр организации, чтобы проверить информацию.

Особое внимание следует уделять звонкам "родственников", которые требуют срочно перевести деньги. В таких случаях лучше самостоятельно перезвонить близким и убедиться, что с ними всё в порядке. Никогда не сообщайте по телефону данные карты, трехзначный CVV-код, пароли, SMS-коды и сумму на счете.

Важно помнить, что сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. При подозрительном звонке лучше сразу прекратить разговор и сообщить о происшествии в банк и правоохранительные органы, чтобы предотвратить возможные финансовые потери.