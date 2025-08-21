За первые шесть месяцев 2025 года в Комитет по защите прав потребителей поступило более 37 тысяч обращений граждан. Большая часть жалоб касалась розничной торговли (41,2%), электронной коммерции (26,3%), а также услуг ЖКХ, бытового обслуживания и общепита. Но отдельным блоком остаются претензии к ремонтным работам: казахстанцы всё активнее обновляют жильё, и вместе с ростом спроса на строителей растёт число обманов. Недобросовестные мастера продолжают зарабатывать на доверчивости клиентов. Почему старые схемы мошенников по-прежнему работают — разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Потерял 7 миллионов тенге

Берик Калимов вспоминает, что впервые доверился компании ТОО "KEN Remont" через социальные сети, где всё выглядело респектабельно: офис в ЖК "Da Vinci", сайт с предложениями и десятки положительных отзывов.

"У них все выглядело солидно: офис, мраморные буквы, название "KEN Remont". Я посмотрел их страницу, отзывы, сайт с предложениями пакетов ремонтов и решил обратиться. Позже понял, что многие отзывы были поддельные, – рассказал Калимов.

По словам мужчины, менеджеры заключили с ним договор на ремонт квартиры "под ключ" почти на 7 миллионов тенге. Первые два транша — около 5 миллионов — он внёс, но дальше дело не пошло.

"Фактически, кроме простого PDF-проекта от дизайнера (без 3D-визуализации), я ничего не получил. После второго транша компания перестала выходить на связь. Я писал, звонил, приезжал по адресу, но в ответ — игнор", – отметил Калимов.

Даже дополнительное соглашение о возврате средств не помогло: деньги так и не вернули.

"Позже я узнал, что пострадавших от этой компании оказалось много. Общий ущерб составил сотни миллионов тенге. Генеральный директор — некий Каирбек — до сих пор числится в реестре должников", – добавил Калимов.

Попытки добиваться возбуждения уголовного дела тоже не увенчались успехом: полиция отказывала, ссылаясь на "гражданско-правовые отношения".

"Фактически я потерял 7 миллионов тенге (вместе с судебными расходами). У меня сохранились все документы, договор, переписки, а также коллективное обращение, которое мы подавали в полицию", – резюмировал Берик Калимов.

Блогер Нагима Настевич, тоже стала жертвой строительной бригады. Её история получила широкий резонанс после покупки дома в 2024 году.

"Как вы знаете, дом мы купили в октябре и тогда подписали договор с одной строительной бригадой. Компания была на слуху, с хорошими отзывами — мы доверились. В итоге прошло уже четыре месяца, а результат нулевой. Работ фактически не сделано, зато из нас успели взять очень немалую сумму", – поделилась блогер в Instagram.

По словам блогера, схема оказалась "отработанной": подрядчики имитируют начало работ, чтобы дело не подпадало под уголовную статью.

"Если подрядчики хотя бы заходят в квартиру и делают видимость начала работ — это уже считается гражданским делом, а не уголовным. То есть если бы они взяли все деньги и просто исчезли, тогда это была бы "уголовка". Они это знают, поэтому выработали схему: заходят, получают первый транш, покупают на него какие-то стройматериалы — и всё. Дальше ни ремонта, ни денег. Клиентов блокируют, а дела переводят в плоскость гражданских исков", – пояснила Настевич.

Она приводит и более вопиющие примеры, когда мошенники тратили клиентские деньги на личные нужды.

"В 2024 году шесть семей смогли добиться возбуждения дела по мошенничеству. Полиция даже установила финансовые потоки: деньги, которые люди переводили "на ремонт", на следующий день тратились в бутиках Hugo Boss, на закрытие личных кредитов и прочие нужды. И даже этих фактов оказалось недостаточно, чтобы посадить их хотя бы "улицы подметать". Они продолжают менять названия, переоформлять бизнес и уходить от ответственности", – рассказала блогер.

Даже договор не всегда спасает

Почему такие схемы до сих пор остаются безнаказанными? Ситуацию комментирует юридический консультант ПЮК Adilzanger Канат Кубентаев.

Он отмечает, что формальное заключение договора не всегда защищает клиента.

"Обманщики, мошенники, в простонародном изречением также называемые просто "кидалами", не особо горят желанием заключать договор, но даже, если заключен договор официально с каким-либо индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, это не дает полных гарантий, что они доведут обещанный ремонт до конца", – рассказал Канат Кубентаев.

По его словам, чаще всего аферисты действуют по одной и той же схеме.

"Как правило, они заманивают не дорогой ценой (по сравнению с другими). Недобросовестные "исполнители" ремонта могут попросить перевести предоплату на счет третьего лица, который впоследствии может заявить, что не знает тех, с кем Вы договаривались, могут попросить просто передать наличными", – пояснил Кубентаев.

Основная проблема пострадавших — отсутствие доказательств.

"Это может быть отсутствие доказательств заключения самой сделки по причине отсутствия договора, или хотя бы расписок на бумаге, переписок в мобильных мессенджерах. Иногда клиент не знает даже паспортных данных (Ф.И.О., ИИН) исполнителей, и предъявить заявление или иск становится затруднительным", – подчеркнул юрист.

Даже выигранный суд не гарантирует возврата средств. При благоприятном исходе в случае взыскания с виновных суммы убытков в гражданском судопроизводстве – исполнительный лист направляется на принудительное исполнение.

"Но на этом беды взыскателя (заказчика ремонта) не заканчиваются – мошенники, как правило, не имеют денежных средств на банковских счетах, не имеют имущества, на которое могло бы быть обращено взыскание, и возврат суммы ущерба затягивается на долгие годы", – поделился Кубентаев.

Тем не менее, квалифицировать такие действия как мошенничество возможно.

"Подать обращение по факту мошенничества можно и при наличии договора и чеков. Если органом полиции усматривается состав уголовного преступления, то возбуждается дело. Проверяется причастность обвиняемых к другим аналогичным делам. Особенно, если число потерпевших возрастает", – отмечает консультант.

Юрист даёт несколько практических рекомендаций, которые помогут снизить риски.

"Советуем обращаться только к проверенным лицам, даже если это выходит немного дороже, не оплачивать большую сумму в качестве предоплаты, фиксировать все способы оплаты любыми способами. Нужно всегда контролировать процесс исполнения обязательств. Не следует идти на поводу исполнителя, не пренебрегать расспросить у него ту информацию, которая Вам необходима. Ведь, если ремонто-исполнитель добросовестен, то ему нечего скрывать", – подытожил Кубентаев.

Истории обманутых казахстанцев показывают, что схемы мошенников в сфере ремонта по-прежнему работают благодаря юридическим "лазейкам". Юристы рекомендуют казахстанцам быть максимально внимательными, проверять исполнителей и фиксировать каждый шаг сделки документально.