Сборная Казахстана завоевала бронзу на Азиатских пляжных играх
Казахстанские ватерполисты заняли третье место на VI Азиатских пляжных играх, уверенно обыграв Южную Корею в решающем матче.
Сегодня 2026, 15:53
152
Мужская сборная Казахстан по водному поло стала бронзовым призёром VI Азиатских пляжных игр, которые проходят в Санья, передает BAQ.kz.
В заключительном матче турнира казахстанцы встретились с командой Южная Корея и одержали уверенную победу со счётом 3:0 (4:2, 2:1, 3:2), обеспечив себе место на пьедестале.
Соревнования проходили по круговой системе. В пяти матчах сборная Казахстана одержала три победы и потерпела два поражения.
Бронзовыми призёрами турнира стали Темирлан Балфанбаев, Султан Шонжигитов, Мурат Шакенов, Эдуард Цой, Руслан Ахметов, Александр Еремин и Алдияр Акимбай.
Таким образом, в активе национальной команды Казахстана уже семь наград на этих Играх - одна золотая, одна серебряная и пять бронзовых медалей.
Самое читаемое
- Сатпаев назван лучшим нападающим в истории Казахстана
- Проигрыш Елены Рыбакиной не оставил в стороне мировую общественность
- Димаш Кудайберген раскрыл детали работы с первым подопечным
- Дедушка подозревается в изнасиловании внука в Туркестанской области
- В Отыраре шакал напал на детей: один ребенок госпитализирован