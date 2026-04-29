Сборная Казахстана завоевала бронзу на Азиатских пляжных играх

Мужская сборная Казахстан по водному поло стала бронзовым призёром VI Азиатских пляжных игр, которые проходят в Санья, передает BAQ.kz.

В заключительном матче турнира казахстанцы встретились с командой Южная Корея и одержали уверенную победу со счётом 3:0 (4:2, 2:1, 3:2), обеспечив себе место на пьедестале.

Соревнования проходили по круговой системе. В пяти матчах сборная Казахстана одержала три победы и потерпела два поражения.

Бронзовыми призёрами турнира стали Темирлан Балфанбаев, Султан Шонжигитов, Мурат Шакенов, Эдуард Цой, Руслан Ахметов, Александр Еремин и Алдияр Акимбай.

Таким образом, в активе национальной команды Казахстана уже семь наград на этих Играх - одна золотая, одна серебряная и пять бронзовых медалей.