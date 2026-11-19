При покупке мяса казахстанцам рекомендуют обращать внимание на его цвет, запах, упругость и условия хранения. Но даже привлекательный внешний вид продукта не всегда свидетельствует о его безопасности. Как выбрать мясо и на что обратить внимание после покупки, рассказали специалисты казахстанского санитарного контроля и зарубежных организаций по безопасности пищевых продуктов.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана советуют покупать мясо только в официальных торговых точках, где соблюдаются условия хранения и имеются документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции.

На стационарных рынках мясо проходит ветеринарный осмотр, после которого туши и полутуши клеймят и выдают соответствующие ветеринарные документы.

baq.kz

Как выглядит свежее мясо

По рекомендациям санитарных врачей, при выборе стоит обращать внимание на несколько признаков.

Цвет. Свежая говядина обычно имеет красный оттенок, телятина светлее, а баранина темно-красная.

Упругость. При надавливании пальцем образовавшаяся ямка должна быстро исчезать.

Запах. У свежего мяса отсутствует неприятный запах, характерный для испорченного продукта.

Поверхность. На свежем разрезе мясо слегка влажное, но не липкое.

Жир. В зависимости от вида мяса его цвет может быть кремовым или белым.

Почему цвет мяса может обманывать

В Службе безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США объясняют, что изменение цвета само по себе не означает порчу мяса.

Например, говядина может темнеть при хранении из-за естественных изменений мясных пигментов. При этом неприятный запах, липкая или скользкая поверхность могут свидетельствовать о порче продукта.

Специалисты предупреждают, что по внешнему виду и запаху нельзя достоверно определить наличие опасных бактерий. Мясо может выглядеть свежим, но при нарушении условий хранения представлять угрозу здоровью.

Как правильно хранить и готовить мясо

Всемирная организация здравоохранения рекомендует хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике при температуре ниже +5 градусов и отделять сырое мясо от готовых блюд. Это помогает предотвратить перенос микроорганизмов на продукты, которые не будут подвергаться термической обработке.

Еще один совет касается температуры приготовления. По рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, цельные куски говядины, баранины и телятины следует прогревать внутри минимум до +63 градусов с последующей выдержкой в течение трех минут.

Для мясного фарша безопасная внутренняя температура составляет +71 градус, для птицы +74 градуса.

Проверять готовность специалисты рекомендуют пищевым термометром. Ориентироваться исключительно на цвет приготовленного мяса небезопасно.

В казахстанском санитарном ведомстве напоминают, что приобретение мяса в местах несанкционированной торговли, где невозможно проверить его происхождение и условия хранения, повышает риск пищевых отравлений, кишечных инфекций и паразитарных заболеваний.