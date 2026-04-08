В Казахстане тема религиозной грамотности становится всё более значимой на фоне активного распространения религиозного контента в социальных сетях и интернет‑пространстве. Граждане часто сталкиваются с разными взглядами и практиками, но не всегда могут понять, где проходит граница между безопасной верой и потенциально опасным влиянием. Об этом в интервью рассказал религиовед, кандидат PhD и судебный эксперт Камиля Тлеубаева.

Что такое «традиционное» и «нетрадиционное»?

По словам Камили Тлеубаевой, важно отказаться от простых оценок типа «хорошо – плохо» и рассматривать понятия в историческом и культурном контексте.

«Традиционные религии – это формы веры, исторически укоренённые в обществе, передающиеся из поколения в поколение и встроенные в культурный контекст страны. В Казахстане к ним относятся ислам ханафитского толка и православное христианство. Их деятельность институционализирована: существуют официальные структуры, признанные общины и понятные формы практики», – отмечает Камиля Тлеубаева.

При этом эксперт подчёркивает, что нетрадиционные течения не обязательно опасны.

«Нетрадиционные – это, как правило, более новые или заимствованные религиозные движения, которые не имеют глубокой исторической укоренённости. Это не означает, что они опасны. Основной критерий – законность и открытость деятельности», – говорит эксперт.

Юридически религиозная деятельность в стране должна осуществляться через официально зарегистрированные объединения, как это предусмотрено Законом «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» Республики Казахстан.

Признаки отличий традиционных и деструктивных течений

Эксперт отмечает, что ключевые отличия проявляются не столько в догматике, сколько в социальной и поведенческой практике.

Традиционные течения действуют открыто, их структура понятна, они не требуют разрыва с социумом.

Деструктивные элементы могут проявлять закрытость, акцентировать исключительность, а также давление на личность и сообщество.

«Если наблюдается давление, изоляция или категоричное деление на “своих” и “чужих”, это уже не вопрос “традиционности”, а сигнал о возможных рисках», – отмечает Камиля Тлеубаева.

Нетрадиционные - опасные

Специалист подчёркивает, что само по себе слово «нетрадиционное» не делает религиозное течение опасным. Легальные религиозные объединения, действующие в правовом поле, могут существовать и приносить пользу обществу.

Опасность возникает тогда, когда группа или движение начинают манипулировать эмоциями людей, ограничивать свободу, требовать изоляции от семьи или посягают на права человека.

Почему люди и особенно молодёжь вовлекаются?

По мнению Камили Тлеубаевой, причин несколько. Психологическое состояние человека, поиск смысла, поддержки или ощущение жизненного кризиса могут сделать индивида более восприимчивым к влиянию со стороны религиозных групп.

«Люди приходят в такие движения в периоды неопределённости, личных кризисов, стресса или одиночества. Такие группы дают ощущение принадлежности и значимости. Для молодёжи это особенно актуально, так как формируется идентичность и желание найти альтернативные ответы на вопросы о жизни», – говорит эксперт.

Дополнительный фактор – цифровая среда, где религиозный контент часто подаётся эмоционально и упрощённо, что снижает порог критического восприятия.

Традиционные религии в Казахстане

Государство официально признаёт историческую роль ислама ханафитского направления и православного христианства в духовной жизни страны.

«Закон не устанавливает жёсткого перечня “традиционных” религий и не ограничивает деятельность других конфессий. Важнее соблюдение законодательства, регистрация и равенство всех религиозных объединений. Казахстан – многоконфессиональное государство, где официально действуют католицизм, протестантские направления, иудаизм, буддизм и другие религии», – подчёркивает Камиля Тлеубаева.

Казахстан действительно является поликонфессиональным обществом, в котором мирно уживаются разные вероисповедания и течения.

Как защитить себя и близких

Эксперт напоминает, что защита от потенциально опасного влияния строится не на запретах, а на знании и открытом диалоге:

- развивайте критическое мышление – проверяйте источники информации, задавайте вопросы;

- поддерживайте доверительные отношения в семье и окружении;

- следите за тревожными изменениями в поведении близких — изоляция, отказ от прежних интересов и общения могут быть сигналами.

«Защита строится на знании и открытом диалоге. Чем выше уровень религиозной грамотности, тем меньше вероятность попасть под влияние деструктивных идей. Важно сочетать знания, доверие в семье и доступ к проверенной экспертной информации», – отмечает Камиля Тлеубаева.

Как изучать религию безопасно

Эксперт даёт рекомендации для тех, кто хочет глубже понять религиозные учения:

- опирайтесь на проверенные источники – официальные ресурсы религиозных объединений и авторитетную литературу;

- развивайте критическое мышление;

- обращайтесь к специалистам – религиоведам, теологам и преподавателям;

- сохраняйте баланс – религия не должна быть причиной отказа от образования, работы или отношений с близкими.