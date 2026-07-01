Как отметят Национальный день домбры в столице

Ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры – праздник, посвященный одному из главных символов казахской культуры и духовного наследия народа.

В этом году в Астане подготовлена насыщенная культурная программа.

2 июля в 15:00 на Аллее писателей в районе "Байконыр" состоится праздничный концерт. В рамках мероприятия ансамбль "Алтын домбыра" исполнит произведения казахской инструментальной музыки.

3 июля в 19:00 на бульваре Нуржол пройдет Dombyra Party в формате открытого микрофона. Все желающие смогут исполнить кюи и народные песни, а также присоединиться к праздничной атмосфере.

5 июля в 17:00 во Дворце мира и согласия состоится концерт "Асыл мұра". Проект, который проводится уже в пятый раз, направлен на популяризацию казахского традиционного музыкального искусства и сохранение национального наследия.

В программе концерта будут представлены Сарыаркинская, Сырдарьинская, Жетысуская, Алтай-Тарбагатайская и Западно-Казахстанская школы традиционного песенного и кюевого искусства. Зрители услышат песни, жыры и кюи, отражающие особенности этих исполнительских школ.

В мероприятии примут участие известные деятели искусства и представители традиционного творчества. Также выступят ансамбль "Қорқыт", танцевальный ансамбль "Шалқыма", квартет "Дала Sound" и хор Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.

В этот же день в столичном амфитеатре пройдет мультимедийное представление нового формата. С 12:00 до 20:00 там будет организована культурно-развлекательная программа для детей с тематическими площадками, мастер-классами и интерактивными активностями. В 20:00 начнется концертная программа.

Ранее сообщалось, что в Астане проведут более 200 мероприятий в День столицы.