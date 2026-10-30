Как планируют улучшить жизнь в казахстанских сёлах и малых городах

В Послании Президента особое внимание уделено модернизации инфраструктуры регионов. До конца 2029 года на эти цели планируется направить около 6,5 трлн тенге из Национального фонда. Часть средств пойдёт на строительство социальных объектов, обновление коммунальных сетей и развитие инфраструктуры, необходимой для полноценной жизни населённых пунктов. Кроме того, продолжится реализация действующих программ по поддержке предпринимательства в сёлах и малых городах, созданию новых рабочих мест и привлечению специалистов.

Какие объекты построят в регионах?

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость активизировать строительные работы во всех регионах страны, а также развивать социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, востребованную населением.

Для этого Правительству предстоит разработать масштабный план модернизации инфраструктуры. Согласно поручению Президента, до конца 2029 года на реализацию этой инициативы планируется выделить около 6,5 трлн тенге из Национального фонда. В частности, поручено предусмотреть 1,5 трлн тенге на социальные проекты в 2026 году и первые два месяца 2027 года.

На первом этапе в регионах планируется построить около 70 объектов здравоохранения. В их числе перинатальные центры, больницы, станции скорой медицинской помощи, центры реабилитации детей и спортивные залы для детей с особыми потребностями.

Кроме того, начнётся строительство порядка 50 объектов в сферах образования, спорта и культуры. Значительные средства также направят на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Согласно планам, ряд населённых пунктов обеспечат газом и чистой питьевой водой.

Эти инициативы особенно важны для жителей малых городов и сельской местности. Ведь уровень развития региона определяется не только количеством новых зданий, но и доступностью качественной медицинской помощи, образования, питьевой воды и удобной транспортной инфраструктуры.

Как реализуется программа развития сёл?

Одним из основных инструментов улучшения инфраструктуры сельских населённых пунктов остаётся проект «Ауыл – Ел бесігі».

Согласно ранее опубликованным данным Министерства национальной экономики, в 2025 году на реализацию 255 проектов в 226 сёлах из республиканского бюджета и Национального фонда было выделено 73 млрд тенге.

В результате построено и модернизировано 150 социальных объектов и 67 объектов жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, обновлено 180 километров дорог и около 1 тысячи километров сельских инженерных сетей.

При этом в Послании Президента от 28 октября 2026 года отдельного нового поручения о выделении дополнительных средств на проект «Ауыл – Ел бесігі» не прозвучало. Поэтому результаты действующей программы и новые инфраструктурные планы следует рассматривать отдельно.

В целом главная задача развития сёл — решение проблем, непосредственно влияющих на повседневную жизнь населения: ремонт дорог, расширение доступа к питьевой воде и газу, улучшение состояния школ и медицинских учреждений.

Какую поддержку могут получить сельчане для открытия бизнеса?

Для повышения экономического потенциала сёл и малых городов важно не только развивать инфраструктуру, но и создавать постоянные рабочие места. В этом направлении продолжает действовать проект «Ауыл аманаты».

В 2026 году на его продолжение из республиканского бюджета предусмотрено 100 млрд тенге. Часть средств планируется направить на поддержку бизнес-инициатив сельских жителей и предпринимателей малых городов, в том числе на переработку сельскохозяйственной продукции и создание кооперативов.

Льготное микрокредитование позволяет сельчанам открывать собственное дело или расширять уже действующий бизнес. Такие проекты направлены на создание новых рабочих мест в сельской местности, переработку местной продукции и диверсификацию источников дохода населения.

Кроме того, поддержку микро- и малому бизнесу предусматривает программа «Іскер аймақ» на 2026–2029 годы. Одним из её основных приоритетов является повышение предпринимательской активности в сельских населённых пунктах и малых городах. В рамках программы до 2029 года предусмотрено 1,2 трлн тенге поддержки.

Эти инициативы призваны активизировать экономическую деятельность в регионах. Однако их реальная эффективность будет зависеть не только от освоения выделенных средств, но и от устойчивой работы предприятий и сохранения созданных рабочих мест.

Как привлекают специалистов в сёла?

Ещё одна важная задача развития сельских территорий — решение кадрового вопроса. Сельским школам необходимы учителя, медицинским организациям — врачи и специалисты среднего звена, учреждениям культуры и социальной сферы — квалифицированные сотрудники.

Для привлечения кадров продолжает действовать программа «С дипломом — в село». Она предусматривает выплату подъёмного пособия специалистам, прибывающим на работу в сельскую местность, а также предоставление бюджетных кредитов на приобретение жилья.

По данным Министерства национальной экономики, с момента запуска программы в 2009 году по 2025 год 54,8 тысячи специалистов получили бюджетные кредиты на приобретение жилья на общую сумму 214 млрд тенге.

В 2026 году планируется оказать поддержку ещё 2,5 тысячи специалистов.

Такие меры направлены на привлечение квалифицированных кадров в сельскую местность и повышение доступности социальных услуг для населения.

Какие перспективы у малых городов?

Региональная политика Казахстана не ограничивается улучшением инфраструктуры сёл. Среди важных задач также диверсификация экономики малых городов, развитие местного предпринимательства и создание новых рабочих мест.

Концепция регионального развития на 2025–2030 годы направлена на сокращение межрегиональных различий, обеспечение населения базовой инфраструктурой и повышение экономического потенциала регионов.

В документе особое внимание уделено диверсификации экономики моногородов, малых городов и сельских населённых пунктов. Это предполагает открытие новых производств, развитие сферы услуг и создание благоприятных условий для предпринимательства на местах.

Поручение Главы государства о модернизации инфраструктуры, озвученное в новом Послании, также соответствует этим задачам.

Вместе с тем само по себе увеличение финансирования и наличие планов строительства не приведут автоматически к сокращению различий между регионами. Результат будет зависеть от того, где именно появятся новые объекты, насколько будут учтены реальные потребности населения и удастся ли своевременно запустить запланированные проекты.

Alatau City: планы по созданию нового экономического центра

Отдельным примером развития экономического потенциала регионов можно назвать проект Alatau City. Однако это не программа поддержки сельской местности, а городской проект, развитие которого предполагает привлечение инвестиций, создание инфраструктуры и запуск новых производств.

Согласно данным Правительства, опубликованным в августе 2026 года, инвестиционный портфель Alatau City включает 67 проектов общей стоимостью около 6,9 млрд долларов США.

По информации властей, реализация этих проектов потенциально позволит создать порядка 55 тысяч рабочих мест.

Также предусмотрено развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города.

Значение Alatau City для регионального развития заключается в возможности привлечения новых инвестиций, создания рабочих мест и формирования дополнительного центра экономической активности. При этом запланированные объёмы инвестиций и количество рабочих мест пока нельзя считать достигнутыми результатами: их реализация будет зависеть от хода выполнения проектов.

Что в итоге изменится для регионов?

Таким образом, развитие сёл и малых городов требует одновременной работы по двум направлениям. Первое — улучшение базовой инфраструктуры: дорог, систем водоснабжения и газификации, строительство социальных объектов. Второе — создание постоянных рабочих мест и развитие местной экономики.

В новом Послании Президента предусмотрено масштабное финансирование инфраструктурной модернизации. В то же время действующие государственные программы предлагают механизмы поддержки предпринимательства и привлечения специалистов в сельскую местность.

Теперь одна из главных задач — обеспечить практическую реализацию этих инициатив, чтобы выделенные средства и запланированные проекты привели к реальному повышению качества жизни жителей казахстанских регионов.