PlayStation, 15 смартфонов и шесть роутеров нашли за решёткой в Павлодаре

Целый склад электроники изъяли прокуроры на одном из режимных объектов Павлодарской области. Помимо полутора десятков смартфонов, там хранились Wi-Fi-роутеры, наушники, флешки и игровая приставка Sony PlayStation, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Находку сделали во время проверки объектов уголовно-исполнительной системы региона. Прокуроры искали нарушения режима и пути, по которым запрещённые вещи попадают к осуждённым.

Шесть роутеров в одном помещении

Вся техника лежала в одном помещении. Кроме 15 смартфонов и шести роутеров, проверяющие изъяли беспроводные и проводные наушники, USB-кабели, флеш-карты и другие предметы. Хранить их и пользоваться ими осуждённым запрещено.

Работали ли роутеры и был ли у осуждённых выход в интернет, в прокуратуре не уточнили.

Дело завели против тех, кто недосмотрел

Прокуратура области начала досудебное расследование по статье 371 УК, это халатность. Статья касается должностных лиц, которые не исполнили или плохо исполнили свои обязанности. Выходит, вопросы в первую очередь возникли к тем, кто отвечал за режим, а не к самим осуждённым.

Сейчас следствие выясняет, как техника попала на режимный объект, по каким каналам её проносили и кто к этому причастен.

Чего пока не известно

Прокуратура не назвала сам объект. Не известно, сколько осуждённых пользовалось техникой, отстранили ли кого-то из сотрудников и как долго всё это хранилось в помещении. Остальные подробности не раскрывают, ссылаясь на статью 201 УПК о тайне досудебного расследования.