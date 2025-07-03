Стали известны условия участия в конкурсе на стипендию "Болашак" для получения степени бакалавра, передает BAQ.KZ. Для того чтобы подать заявку, абитуриент должен быть безусловно зачислен на академическое обучение в одном из ведущих зарубежных вузов, включённых в список, при этом финансовые условия не должны препятствовать учебе. Важным требованием является уровень знания государственного языка, который должен соответствовать установленным минимальным стандартам.

Кроме того, кандидаты должны иметь дипломы первой, второй или третьей степени с международных олимпиад по общеобразовательным предметам, а также из конкурсов научных проектов и исполнительских состязаний, которые проводились за последние три года. Эти дипломы должны соответствовать выбранной специальности кандидата. Также претендентам нужно будет подтвердить, что они ознакомлены с положениями текущих правил конкурса.

Помимо этого, для участия в конкурсе необходимо собрать перечень документов, которые были утверждены комиссией.