В мобильном приложении eGov Mobile появились новые функции, которые помогут гражданам разобраться с процедурой постановки в очередь на жильё, передаёт BAQ.KZ.

Теперь пользователи смогут быстро получить ответы на самые распространённые вопросы, связанные с этой темой:

кто имеет право встать в очередь;

сколько занимает рассмотрение заявки;

можно ли подать заявление, если жильё было у родственников;

и многое другое.

Обновление приурочено к запуску нового онлайн-портала Отбасы банка — orken.otbasybank.kz, через который с 24 мая 2025 года осуществляется электронная подача заявлений на постановку в очередь на жильё.

Теперь весь процесс полностью цифровизирован — подача заявки осуществляется в режиме онлайн с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

Нововведение направлено на упрощение процедуры, повышение прозрачности и доступности государственных жилищных программ для населения.

Ранее в eGov Mobile появилась услуга по признанию зарубежных дипломов.