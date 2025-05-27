Как подать заявку на жильё онлайн в Казахстане
eGov Mobile отвечает на популярные вопросы.
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В мобильном приложении eGov Mobile появились новые функции, которые помогут гражданам разобраться с процедурой постановки в очередь на жильё, передаёт BAQ.KZ.
Теперь пользователи смогут быстро получить ответы на самые распространённые вопросы, связанные с этой темой:
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кто имеет право встать в очередь;
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сколько занимает рассмотрение заявки;
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можно ли подать заявление, если жильё было у родственников;
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и многое другое.
Обновление приурочено к запуску нового онлайн-портала Отбасы банка — orken.otbasybank.kz, через который с 24 мая 2025 года осуществляется электронная подача заявлений на постановку в очередь на жильё.
Теперь весь процесс полностью цифровизирован — подача заявки осуществляется в режиме онлайн с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП).
Нововведение направлено на упрощение процедуры, повышение прозрачности и доступности государственных жилищных программ для населения.
Ранее в eGov Mobile появилась услуга по признанию зарубежных дипломов.
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