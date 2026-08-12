Первый класс – важный этап как для ребенка, так и для родителей. Адаптация к новой среде, установление отношений со сверстниками, привыкание к школьному распорядку влекут за собой значительные психологические изменения в жизни ребенка. В связи с этим специалист Национального научно-практического института повышения благополучия детей «Өркен» дал родителям рекомендации по подготовке ребенка к школе, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам специалистов института, подготовка к первому классу не должна ограничиваться формированием у ребенка навыков чтения, письма или счета. Не менее важны его эмоциональное состояние, уверенность в себе, самостоятельность и способность выстраивать отношения с окружающими в новой среде.

На вопросы родителей ответила квалифицированный психолог, социальный педагог, специалист по вопросам семьи и детско-родительских отношений, старший преподаватель академического отдела Департамента профессионального развития Айгерим Даулеткызы.

Сформируйте положительное представление о школе

Специалист рекомендует родителям сформировать в сознании ребенка положительный и привлекательный образ школы. Важно объяснить, что школа – это место, где можно узнавать новое, находить друзей и заниматься интересными делами.

При этом следует избегать запугивания ребенка и сравнения его с другими детьми.

Повышайте уверенность ребенка в себе

Уверенному в себе ребенку легче адаптироваться к новой обстановке. Поэтому родителям важно поддерживать его и чаще говорить о том, что у него все получится.

Такие слова, как: «У тебя обязательно все получится!», «Мы в тебя верим!», «Если что-то пойдет не так, мы обязательно вместе с этим справимся», помогают укрепить уверенность ребенка в собственных силах.

Кроме того, необходимо приучать ребенка к самостоятельности и учить его действовать без постоянной помощи взрослых. До начала школы ребенок должен уметь самостоятельно одеваться, обуваться, аккуратно хранить свои вещи, с помощью взрослых собирать школьный рюкзак, соблюдать правила личной гигиены и убирать за собой рабочее место.

Учите общаться со сверстниками

Заранее объясните ребенку, как знакомиться с одноклассниками, как вежливо обращаться к учителю и как просить о помощи в случае необходимости.

Также важно научить его спокойно разрешать небольшие разногласия и находить компромисс.

Помогайте ребенку понимать свои эмоции

Психолог рекомендует уделять внимание тому, чтобы ребенок мог открыто выражать свои чувства. Например, важно, чтобы он умел сказать: «Я рад», «У меня плохое настроение», «Я волнуюсь», «Я злюсь».

Если ребенок переживает из-за предстоящего похода в школу, вместо фраз «Не бойся» или «Ничего страшного» лучше спросить: «Что тебя беспокоит?», «Ты из-за чего-то переживаешь?», «Как я могу тебе помочь?», – говорит психолог.

По словам специалиста, спокойный и доброжелательный разговор помогает снизить тревожность ребенка.

Учите защищать личные границы

Ребенок должен знать, что никто не имеет права обижать или высмеивать его. Также важно объяснить, что в неприятной ситуации он может обратиться за помощью к учителю или родителям.

Ребенок должен уметь при необходимости уверенно сказать «Нет!». Самое главное – он должен быть уверен, что взрослые всегда готовы прийти ему на помощь и защитить его.

Заранее переходите на школьный режим

За 2-3 недели до начала учебного года рекомендуется постепенно адаптировать режим дня ребенка к школьному распорядку. В частности, следует установить подходящее время отхода ко сну и пробуждения, соблюдать режим питания, чередовать занятия и отдых.

Это поможет ребенку легче и быстрее привыкнуть к школьному расписанию.

Сохраняйте интерес к знаниям

Вместо того чтобы заставлять ребенка учиться, важно поддерживать его естественную любознательность. Родители могут вместе с ребенком читать книги, обсуждать просмотренные фильмы, играть в настольные игры и гулять.

Также необходимо научить ребенка не бояться ошибок. Важно, чтобы он понимал: ошибки – естественная часть процесса обучения.

Ограничивайте время, проводимое с гаджетами

Специалист рекомендует еще до начала учебного года постепенно сокращать время, которое ребенок проводит за телефоном, планшетом и телевизором.

Вместо этого стоит увеличить количество прогулок, настольных игр, творческих занятий, чтения книг и совместного времяпрепровождения с семьей. Это способствует улучшению концентрации внимания, памяти и качества сна ребенка.

Кроме того, ежедневно можно уделять 15-20 минут рисованию, лепке из пластилина, конструированию, сборке пазлов или чтению книг вслух.

Не забывайте о цифровой безопасности

Большинство детей дошкольного возраста уже пользуются гаджетами. Поэтому родителям необходимо научить ребенка не сообщать незнакомым людям личную информацию и не переходить по неизвестным ссылкам.

Важно также объяснить, что если какая-либо информация в интернете вызывает у ребенка чувство неловкости, тревоги или страха, он должен незамедлительно рассказать об этом взрослым.

Уделяйте внимание здоровью

Перед началом учебного года желательно пройти профилактический медицинский осмотр, а также проверить зрение и слух ребенка. Кроме того, необходимо соблюдать режим сна, обеспечить полноценное питание и ежедневно гулять на свежем воздухе.

По словам специалиста, физическое благополучие ребенка напрямую связано с его успешной адаптацией к школе.

Психологическая готовность ребенка к школе не измеряется тем, насколько быстро он читает или умеет ли решать сложные задачи. Психологически зрелый и готовый к школьной среде ребенок – это не тот, кто быстрее всех читает или легко решает сложные примеры. Это ребенок, который уверен в себе, умеет находить общий язык с окружающими, понимает ценность собственных чувств, не боится совершать ошибки и постоянно ощущает теплую поддержку взрослых, – отмечает Айгерим Даулеткызы.

По мнению специалиста, атмосфера, основанная на любви, доверии и терпении родителей, создает прочную основу для успешного начала школьной жизни ребенка.

Кроме того, важно приучать ребенка к самостоятельности и ответственности, создавать условия для свободного общения со сверстниками и взрослыми, соблюдать режим дня, разумно использовать гаджеты, развивать концентрацию внимания и память, а также формировать навыки безопасного поведения в школе, дома и цифровой среде.