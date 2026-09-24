Как подготовить печь к холодам: в столице проверяют дома с печным отоплением:

В районе Сарайшык в Астане начали готовить дома с печным отоплением к холодам. Специалисты очищают дымоходы и устанавливают датчики дыма в домах, где риск выше всего, передает BAQ.KZ.

На учете в районе находятся 43 дома с печным отоплением. Сейчас помощь оказывают девяти домам, где живут представители социально уязвимых слоев населения и есть потенциальная опасность.

В этих домах очищают дымоходы. С начала года около 30 домов уже оборудовали автоматическими датчиками дыма. До конца года планируют установить 150 таких устройств.

Работы уже провели на улицах Байшешек и Капал.

Руководитель отдела жизнеобеспечения акимата района Сарайшык Ислам Ибраим рассказал, что подготовку начали заранее.

«В районе Сарайшык на учете состоят 43 дома с печным отоплением. В настоящее время совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям мы оказываем помощь девяти домам, в которых проживают представители социально уязвимых слоев населения и существует потенциальная опасность. В этих домах проводится очистка дымоходов. Кроме того, с начала года порядка 30 домов были оснащены автоматическими датчиками дыма. До конца года планируется установить 150 таких устройств. Сегодня данные работы мы провели на улицах Байшешек и Капал», - рассказал Ислам Ибраим.

Специалисты предупреждают, что если не очищать дымоходы летом и осенью, во время отопительного сезона дым может пойти внутрь дома и создать угрозу для жильцов.

Отдельно жителям напомнили о состоянии печей. Перед топочным отверстием должен находиться металлический лист размером 70 на 40 сантиметров. В кирпичной кладке не должно быть трещин.

Рядом с печью нельзя хранить горючие вещества, сушить дрова и обувь. Для розжига запрещено применять легковоспламеняющиеся жидкости.

Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям района Сарайшык Баглан Нурбаев отметил, что такие жидкости вспыхивают мгновенно и могут привести к серьезным ожогам. По его словам, многие пожары происходят из-за несоблюдения простых правил безопасности.