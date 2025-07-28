  • 28 Июля, 14:36

Как подготовиться к налоговой проверке: рекомендации КГД

Пять шагов к налоговой безопасности.

Сегодня, 13:50
АВТОР
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unsplash Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Фото: unsplash

Комитет государственных доходов призывает предпринимателей и бухгалтеров серьезно относиться к подготовке к налоговой проверке. Своевременные действия помогут минимизировать риски и выстроить прозрачные отношения с государством, передает BAQ.KZ.

Ведомство советует выполнить следующие шаги:

  • Провести внутренний аудит и убедиться в корректности налоговой отчетности
  • Актуализировать учетную политику и сопутствующую документацию
  • Следить за изменениями в налоговом и бухгалтерском законодательстве
  • Регулярно обучать бухгалтеров и юристов
  • Наладить грамотное и своевременное взаимодействие с налоговыми органами

Особо подчеркивается: после получения уведомления о предстоящей проверке вносить изменения в отчетность за проверяемый период запрещено (ст. 211 Налогового кодекса РК).

Комитет госдоходов напоминает, что качественная подготовка позволяет избежать штрафов, конфликтов и способствует укреплению добросовестной деловой репутации.

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