Как подготовиться к налоговой проверке: рекомендации КГД
Пять шагов к налоговой безопасности.
Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
78Фото: unsplash
Комитет государственных доходов призывает предпринимателей и бухгалтеров серьезно относиться к подготовке к налоговой проверке. Своевременные действия помогут минимизировать риски и выстроить прозрачные отношения с государством, передает BAQ.KZ.
Ведомство советует выполнить следующие шаги:
- Провести внутренний аудит и убедиться в корректности налоговой отчетности
- Актуализировать учетную политику и сопутствующую документацию
- Следить за изменениями в налоговом и бухгалтерском законодательстве
- Регулярно обучать бухгалтеров и юристов
- Наладить грамотное и своевременное взаимодействие с налоговыми органами
Особо подчеркивается: после получения уведомления о предстоящей проверке вносить изменения в отчетность за проверяемый период запрещено (ст. 211 Налогового кодекса РК).
Комитет госдоходов напоминает, что качественная подготовка позволяет избежать штрафов, конфликтов и способствует укреплению добросовестной деловой репутации.
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