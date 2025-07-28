Комитет государственных доходов призывает предпринимателей и бухгалтеров серьезно относиться к подготовке к налоговой проверке. Своевременные действия помогут минимизировать риски и выстроить прозрачные отношения с государством, передает BAQ.KZ.

Ведомство советует выполнить следующие шаги:

Провести внутренний аудит и убедиться в корректности налоговой отчетности

Актуализировать учетную политику и сопутствующую документацию

Следить за изменениями в налоговом и бухгалтерском законодательстве

Регулярно обучать бухгалтеров и юристов

Наладить грамотное и своевременное взаимодействие с налоговыми органами

Особо подчеркивается: после получения уведомления о предстоящей проверке вносить изменения в отчетность за проверяемый период запрещено (ст. 211 Налогового кодекса РК).

Комитет госдоходов напоминает, что качественная подготовка позволяет избежать штрафов, конфликтов и способствует укреплению добросовестной деловой репутации.