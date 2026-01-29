Как погашать ипотеку пенсионными: Отбасы банк объяснил новые правила
В Отбасы банке разъяснили обновленные правила использования пенсионных излишков (ЕПВ) при частичном и полном досрочном погашении займов, передает BAQ.KZ. Правила обновляются с 31 января 2026 года.
"Теперь пенсионные средства можно направлять только на погашение основного долга по кредиту. Проценты и другие обязательные платежи оплачиваются отдельно — за счёт собственных средств", - говорится в сообщении банка.
Раньше с помощью ЕПВ можно было закрыть весь ежемесячный платёж, то теперь сначала оплачиваются проценты и обязательные платежи, затем пенсионные средства уменьшают сумму основного долга.
Для обновления онлайн-сервисов приём заявок на погашение за счёт ЕПВ будет приостановлен. Заявки, поданные до 30 января включительно, будут обработаны по прежним правилам.
Все остальные направления использования ЕПВ продолжают работать без изменений, подчеркнули в банке.
