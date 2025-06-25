В первой половине 2025 года в Казахстане произошло много событий, связанных с реформами в системе МВД и громкими уголовными делами. Некоторые из них вызвали большой общественный резонанс и стали темой обсуждения по всей стране. Это и громкое убийство, которое потрясло людей, и разоблачение международных наркосетей. Полицейским удалось раскрыть эти преступления благодаря профессионализму, выдержке и слаженной работе. Подробнее — в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

Раскрытие крупной финансовой схемы

В феврале в Алматы задержан мошенник, представившийся инвестором и под предлогом участия в тендерах похитивший 76 миллионов тенге и автомобиль Lexus 570. Это дело вызвало широкий общественный резонанс.

Почти одновременно стало известно о двух других крупных эпизодах: в Бейнеу задержали мужчину с украденным имуществом на 19 миллионов тенге, а в Караганде арестовали директора ломбарда из Шымкента, похитившего из кассы своей организации более 1 миллиарда тенге.

Арест 25 участников ОПГ, включая транснациональные группировки

С начала года МВД возбудило 25 уголовных дел в отношении руководителей и активных участников организованных преступных группировок, четыре из которых действовали за пределами страны. Пресс-служба МВД сообщила, что операции проводились при участии Комитета национальной безопасности и Генеральной прокуратуры. В рамках усиленного мониторинга к ответственности привлечены более 100 человек.

В Туркестанской, Жамбылской и Алматы областях спецслужбы задержали десятки так называемых "смотрящих", изъяли сотни единиц оружия, в том числе гранаты, боевой арбалет, и перекрыли несколько каналов торговли людьми.

Изъятие оружия, оставшегося после январских событий 2022 года

Сотрудники полиции продолжают работу по выявлению оружия, похищенного во время январских беспорядков 2022 года. В Алматы, Таразе, Актобе и Талдыкоргане были обнаружены подпольные схроны, в которых хранились обрезы, патроны, гранаты и карабины. Всего изъято более 130 единиц оружия, включая автоматическое и травматическое.

Более двух тонн наркотиков: жёсткий удар по наркосети

Совместными усилиями правоохранительных ведомств за первые месяцы 2025 года было изъято около двух тонн наркотических веществ. Среди них — 120 кг синтетических наркотиков, 140 кг гашиша и 600 граммов кокаина. Эти результаты стали возможны благодаря успешной ликвидации подпольных лабораторий и перекрытию каналов поставок.

Кроме того, инициированы изменения в Уголовный кодекс: за сбыт наркотиков в составе организованных групп или с вовлечением несовершеннолетних теперь предусмотрено наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Международные спецоперации: более 300 задержаний

В сотрудничестве с Интерполом и зарубежными правоохранительными органами казахстанская полиция задержала свыше 300 лиц, находившихся в международном розыске. Среди них — убийцы, крупные мошенники и наркоторговцы.

В числе задержанных — 42-летний гражданин Узбекистана, обвиняемый в убийстве в Москве, пойманный в Туркестанской области. В аэропорту Варшавы был арестован гражданин, подозреваемый в хищении миллиона долларов у казахстанцев. Также в Анталии задержали женщину, обвиняемую в мошенничестве на сумму 146 тысяч долларов.

Таким образом, первые шесть месяцев 2025 года стали знаковыми для казахстанских правоохранителей. Системный подход к борьбе с организованной преступностью, усилия по ликвидации наркорынка и активное международное сотрудничество принесли заметные результаты. Масштабные расследования и успешные спецоперации усилили доверие общества к силовым структурам и задали новый вектор в борьбе с криминалом.