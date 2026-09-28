Как получить бесплатный ортез для ребенка в Казахстане

В Казахстане детям, нуждающимся в протезно-ортопедической помощи, бесплатно предоставляются индивидуальные протезно-ортопедические изделия в соответствии с медицинскими показаниями.

Кто может получить помощь

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, протезно-ортопедическая помощь предоставляется детям, которым она необходима по состоянию здоровья. Изделия подбираются с учетом медицинских показаний, анатомических особенностей и индивидуальных потребностей ребенка.

Такая помощь направлена на поддержку двигательной активности детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, коррекцию нарушений и повышение эффективности реабилитации.

Что такое ортезы

Одним из основных направлений протезно-ортопедической помощи является ортезирование.

Ортезы – это специальные медицинские изделия, которые используются для поддержки, стабилизации или коррекции определенной части тела, а также снижения нагрузки на нее.

В зависимости от медицинских показаний ребенку могут изготовить ортезы для стопы, голеностопного и коленного суставов, голени, всей нижней конечности или верхних конечностей.

Как подбирают изделие

Необходимый вид ортеза определяет специалист после обследования ребенка. Изделие изготавливается по индивидуальным меркам.

Индивидуальный подход особенно важен для детей, поскольку по мере роста меняются их анатомические параметры и функциональные потребности.

Специалисты оценивают состояние здоровья ребенка, его двигательные возможности и необходимость ортезирования, после чего определяют вид изделия, снимают мерки и передают их на изготовление.

Можно ли выбрать ортез самостоятельно

Специалисты не рекомендуют самостоятельно выбирать ортез, ориентируясь только на возраст ребенка, фотографии или внешние признаки.

Первым шагом должно стать обращение к специалисту, который определит, какое изделие необходимо ребенку и соответствует ли оно его медицинским показаниям.

Нужно ли платить за изделие

Для граждан, имеющих право на получение протезно-ортопедической помощи, индивидуальные изделия изготавливаются бесплатно в соответствии с медицинскими показаниями и установленным порядком.

Это позволяет семьям получать необходимые ребенку изделия без дополнительных финансовых затрат.

Возмещают ли расходы на проезд

Государством также предусмотрено возмещение расходов на проезд, если для получения протезно-ортопедической помощи ребенку необходимо выехать в другой населенный пункт.

Расходы на проезд возмещаются не более двух раз в год. При получении мелких протезно-ортопедических средств компенсация предусмотрена за одну поездку.

Также за одну поездку возмещаются расходы на проезд сопровождающего лица, если оно сопровождает ребенка с инвалидностью для получения протезно-ортопедической помощи.

Куда обращаться родителям

В ведомстве отмечают, что помощь включает весь процесс – от консультации специалиста и определения потребности ребенка до изготовления индивидуального изделия и, при необходимости, возмещения расходов на проезд.

Родителям, чьему ребенку необходима ортезная или другая протезно-ортопедическая помощь, рекомендуется в первую очередь обратиться к специалисту.

Правильно подобранное и изготовленное по индивидуальным меркам изделие помогает поддерживать двигательную активность ребенка, повышать его самостоятельность в повседневной жизни и эффективность реабилитации.