В Казахстане реализуются программы поддержки женского предпринимательства и социально уязвимых категорий граждан. В рамках этих инициатив казахстанцы могут получить грант до 1,73 млн тенге на открытие собственного дела, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, для поддержки предпринимательских инициатив предусмотрены гранты до 400 месячных расчетных показателей. В 2026 году эта сумма составляет 1 730 000 тенге.

Получить грант могут безработные граждане или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не более трех лет назад. При этом программа в первую очередь ориентирована на поддержку социально уязвимых групп населения.

К числу потенциальных получателей относятся:

получатели адресной социальной помощи;

многодетные семьи;

граждане, потерявшие кормильца;

переселенцы и кандасы;

люди с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к работе;

родители, воспитывающие детей с инвалидностью.

Заявки на получение гранта принимаются в электронном формате через портал Business.enbek.kz.

При подаче заявления автоматически проверяется, относится ли заявитель к социальной категории, а также есть ли у него сертификат о прохождении курса «Бастау Бизнес». Срок действия такого сертификата не должен превышать трех лет.

По данным министерства, в 2025 году по всей стране было выдано 9,2 тысячи грантов, причем 63,4% из них получили женщины.

Кроме грантов, гражданам предлагают и бесплатное обучение предпринимательству. В рамках проекта «Бастау Бизнес» желающие могут пройти онлайн-курс на портале skills.enbek.kz.

Обучение длится не более 14 дней. Участники изучают основы ведения бизнеса, экономики, менеджмента и маркетинга.

В 2025 году обучение по программе прошли 29,3 тысячи человек, из них 17,8 тысячи - женщины, что составляет 60,9% от общего числа участников.