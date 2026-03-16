Как получить грант до 1,7 млн тенге на свой бизнес в Казахстане
В Казахстане продолжают поддерживать женское предпринимательство и социально уязвимые группы населения — гражданам выдают гранты и бесплатно обучают основам бизнеса.
Сегодня 2026, 13:30
Фото: сгенерировано искусственным интеллектом
В Казахстане реализуются программы поддержки женского предпринимательства и социально уязвимых категорий граждан. В рамках этих инициатив казахстанцы могут получить грант до 1,73 млн тенге на открытие собственного дела, передает BAQ.kz.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, для поддержки предпринимательских инициатив предусмотрены гранты до 400 месячных расчетных показателей. В 2026 году эта сумма составляет 1 730 000 тенге.
Получить грант могут безработные граждане или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не более трех лет назад. При этом программа в первую очередь ориентирована на поддержку социально уязвимых групп населения.
К числу потенциальных получателей относятся:
- получатели адресной социальной помощи;
- многодетные семьи;
- граждане, потерявшие кормильца;
- переселенцы и кандасы;
- люди с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к работе;
- родители, воспитывающие детей с инвалидностью.
Заявки на получение гранта принимаются в электронном формате через портал Business.enbek.kz.
При подаче заявления автоматически проверяется, относится ли заявитель к социальной категории, а также есть ли у него сертификат о прохождении курса «Бастау Бизнес». Срок действия такого сертификата не должен превышать трех лет.
По данным министерства, в 2025 году по всей стране было выдано 9,2 тысячи грантов, причем 63,4% из них получили женщины.
Кроме грантов, гражданам предлагают и бесплатное обучение предпринимательству. В рамках проекта «Бастау Бизнес» желающие могут пройти онлайн-курс на портале skills.enbek.kz.
Обучение длится не более 14 дней. Участники изучают основы ведения бизнеса, экономики, менеджмента и маркетинга.
В 2025 году обучение по программе прошли 29,3 тысячи человек, из них 17,8 тысячи - женщины, что составляет 60,9% от общего числа участников.
