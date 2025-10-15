По состоянию на 1 октября 2025 года более четверти миллиона граждан Казахстана воспользовались социальной поддержкой в период безработицы, передает BAQ.kz.

По данным Государственного фонда социального страхования (ГФСС), численность получателей выплат по случаю потери работы составила 285,2 тыс. человек, из них 240,5 тыс. — в 2025 году. Общая сумма перечислений достигла 95 млрд тенге.

Согласно действующему законодательству, уволенные сотрудники могут получать выплаты от 1 до 6 месяцев — в зависимости от трудового стажа и участия в системе обязательного социального страхования. Размер пособия может составлять до 45% от потерянного дохода, сообщили в Минтруда РК.

Как оформить выплату:

Для получения поддержки необходимо пройти онлайн-процедуру через портал eGov.kz:

авторизоваться и выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заполнить онлайн-заявку и подписать её ЭЦП;

после рассмотрения карьерный центр предложит подходящие вакансии;

если работа не найдена, статус безработного присваивается в течение трёх рабочих дней.

Также услугу можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

После регистрации система Министерства труда и социальной защиты населения направит на телефон SMS-сообщение с предложением оформить выплату в проактивном формате. Для согласия достаточно подтвердить запрос — и выплата будет назначена автоматически.

Социальная выплата по линии ГФСС предоставляется всем безработным, вне зависимости от причин увольнения. Её цель — поддержать граждан в период поиска новой работы и обеспечить финансовую стабильность на время трудовых перемен.