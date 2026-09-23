Как понять, что лекарство настоящее: Минздрав дал несколько простых советов

Купить лекарство и не нарваться на сомнительный препарат можно проверить еще до оплаты. В Минздраве напомнили, на что смотреть на упаковке и где проверить регистрацию лекарства в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Первое, что стоит проверить, это есть ли препарат в Государственном реестре лекарственных средств. Сделать это можно на сайте register.ndda.kz.

На самой упаковке должны быть указаны название препарата, дозировка, лекарственная форма и маркировка. Срок годности должен быть действующим, упаковка целой, а условия хранения соответствовать требованиям.

Отдельно стоит обратить внимание на инструкцию. Она должна быть доступна на казахском и русском языках.

Подлинность лекарства и его статус в системе маркировки можно дополнительно проверить через приложения DariKz и Naqty Onim.

В Минздраве советуют покупать препараты только в аптеках и других точках, которые имеют право их продавать.

С покупками через соцсети, объявления и неизвестные сайты рекомендуют быть особенно осторожными.

При этом в сообщении ведомства в заголовке заявлена и тема получения лекарств за счет государства, но конкретного порядка или перечня таких случаев в самом тексте нет.