Для многих родителей подготовка ребёнка к школе ассоциируется прежде всего с умением писать, читать и считать. Однако специалисты уверены: академические знания — это лишь часть готовности к первому классу. Гораздо важнее, чтобы малыш был морально и психологически подготовлен к новому этапу жизни. Почему стоит начинать развивающие занятия уже с двух лет, как распознать, готов ли ребёнок к школе эмоционально, и действительно ли раннее обучение чтению и письму может навредить? На эти и другие вопросы в интервью BAQ.KZ отвечает педагог-психолог Светлана Северина.

Светлана Северина более 10-ти лет работает с детьми, заведует развивающим центром в Астане и не понаслышке знает о всех проблемах, с которыми сталкиваются родители и дети в первом классе.

- Светлана, обращаются ли к вам родители с вопросом, как подготовить морально ребенка к школе?

- К сожалению, родители очень редко обращаются с вопросом, нужно ли готовить ребёнка к школе заранее. Редко озадачиваются тем, готов ли ребёнок морально, эмоционально и психологически. В первую очередь они обращают внимание на обучение, умение писать, считать, чтобы ребёнок был развит академически. С этим вопросом, конечно, в наш центр обращаются. Но я говорю каждой маме, что психологическая подготовка должна быть на первом месте.

- С какого возраста стоит начинать готовить ребенка к школе?

- Готовить ребёнка к школе стоит начинать с 2-х лет. Необходимо развивать ребёнка, чтобы у него был полноценный запуск речи, расширялся словарный запас. Хотя бы несколько раз в неделю, по 1-1,5 часу нужно водить ребёнка в развивашку или группу вместе с мамой. Это делается для того, чтобы малыш научился не боятся окружающих, умел контактировать, выполнять инструкции. Чтобы педагогическая и логопедическая база была заложена. Если эти этапы дети пропускают, т.е. не ходят в детский сад или ходят с перерывами, то идут огромные пробелы. Впоследствии, когда ребёнок начинает подготовку к школе, то ему будет тяжело даваться обучение. А уже начиная с 6 лет необходимо полноценно подготавливать ребёнка к школе – это развитие речи, игровая математика и пропись.

- Как понять, что ребенок психологически готов к первому классу?

- Весь цикл жизни до 7-ми лет заложен для того, чтобы сама психическая система созрела. К 7-ми годам ребёнок уже готов высиживать 45 минут, контактировать, воспринимать информацию, проявлять самоконтроль, уже более-менее развита причинно-следственная связь. Если, как я сказала выше, готовить ребёнка поэтапно, то есть в каждый его год развития правильно подходить к обучению, то к 7-ми годам это будет готовый к школе ребёнок. Чтобы оценить психологическую готовность малыша к школе, нужно обратить внимание на такие аспекты. Он должен быть уверен в себе, он не стесняется, заводит друзей, уверенно рассуждает о школе, радуется, когда ему покупают школьные принадлежности. Если это вызывает положительные эмоции, значит, ребёнок настроен идти учиться и познавать что-то новое. Организационные моменты, такие как, вымыть руки, застегнуть куртку, организовать своё рабочее место тоже указывают на то, что дети готовы к походу в первый класс.

- Не станут ли занятия с ребенком чтением, письмом и математикой до школы лишним стрессом?

- Не станут, если подойти грамотно к этому вопросу. Базово в развивающем центре занятие длится 15-20 минут, перемена длится 10-15 минут. Три урока по 20 минут три раза в неделю это не будет являться нагрузкой, а наоборот дополнительной обучающей программой для развития. Это помогает мозгу подготовиться к длительным занятиям. Сейчас школьная программа рассчитана на то, чтобы первоклассник уже умел считать и писать. Ошибочно мнение многих родителей о том, что учиться писать и читать ребёнка научать в первом классе. Сейчас программа рассчитана так, что на развитие этих навыков даётся всего полгода, во втором полугодии уже сложнее. И если у ребёнка не заложены базовые навыки, то ему будет сложнее адаптироваться. В нашем развивающем центре я наблюдаю разницу между такими детьми из года в год.

- Спасибо за беседу!

Подготовка ребёнка к первому классу — волнительный этап для всей семьи. Многие родители задумываются, как совместить развитие академических навыков и создание положительного эмоционального настроя. Свои впечатления о том, как готовила дочку к школе, поделилась мама будущей первоклассницы Гульназ Абильмажинова.

"В этом году моя дочка идёт в первый класс, и, как любая мама, я очень волновалась, чтобы ей было комфортно и легко вливаться в школьную жизнь. С трёх лет я водила её на развивающие занятия — там она училась работать в группе, слушать педагога, выполнять задания и общаться со сверстниками. Это помогло ей не бояться нового коллектива. Академически мы тоже старались подготовиться: занимались чтением, играли в математические игры, немного писали буквы и цифры. Но самое главное — я всегда говорила дочке, что школа — это интересно, это место, где у неё появятся новые друзья и новые знания. Мы вместе выбирали школьные принадлежности, и она с нетерпением ждёт 1 сентября. Я уверена, что такая подготовка поможет ей с радостью начать новый этап жизни", - поделилась мама первоклассницы.

Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка ребёнка к школе - это не только буквы, цифры и прописи. В первую очередь это умение чувствовать себя уверенно в коллективе, управлять своими эмоциями и быть готовым к новому ритму жизни. Чем раньше родители начнут уделять внимание этим аспектам, тем легче ребёнку будет войти в школьную среду и получать удовольствие от учёбы.