2 марта во всех регионах в местных органах военного управления начнётся отбор кандидатов на срочную воинскую службу в рядах Службы государственной охраны Республики Казахстан. Отбор продлится до 10 апреля, передает BAQ.KZ.

В ряды Службы государственной охраны РК могут вступить граждане страны в возрасте от 18 до 27 лет, ростом от 180 до 195 см, со средним, средне-специальным или высшим образованием и хорошим состоянием здоровья. Предпочтение будет отдаваться кандидатам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.

– Прошедшие отбор военнослужащие будут проходить службу в президентских полках «Айбын» и «Батыр» в городах Астана и Алматы. Под руководством опытного инструкторского состава они освоят военное дело, получат боевую и специальную подготовку и приобретут военные специальности, – сообщили в СГО РК.

Военнослужащие срочной службы СГО РК выполняют задачи по охране эталонов Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан, участвуют в протокольных мероприятиях с участием Главы государства, обеспечивают безопасность охраняемых лиц и объектов.