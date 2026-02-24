Как попасть на службу в "Айбын" и "Батыр", рассказали в СГО РК
2 марта во всех регионах в местных органах военного управления начнётся отбор кандидатов на срочную воинскую службу в рядах Службы государственной охраны Республики Казахстан. Отбор продлится до 10 апреля, передает BAQ.KZ.
В ряды Службы государственной охраны РК могут вступить граждане страны в возрасте от 18 до 27 лет, ростом от 180 до 195 см, со средним, средне-специальным или высшим образованием и хорошим состоянием здоровья. Предпочтение будет отдаваться кандидатам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.
– Прошедшие отбор военнослужащие будут проходить службу в президентских полках «Айбын» и «Батыр» в городах Астана и Алматы. Под руководством опытного инструкторского состава они освоят военное дело, получат боевую и специальную подготовку и приобретут военные специальности, – сообщили в СГО РК.
Военнослужащие срочной службы СГО РК выполняют задачи по охране эталонов Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан, участвуют в протокольных мероприятиях с участием Главы государства, обеспечивают безопасность охраняемых лиц и объектов.
– Прохождение срочной службы в рядах Государственной службы охраны РК является серьёзной школой мужества для молодых граждан, где они приобретают важные жизненные навыки. Этот период может стать основой для дальнейшей карьеры и социальным лифтом. После завершения срочной службы желающие могут продолжить её на контрактной основе с возможностью дальнейшего прохождения службы в качестве сотрудника и офицера специального государственного органа, обеспечивая безопасность охраняемых лиц и объектов.
Кроме того, на военнослужащих срочной службы ГСО РК распространяются все социальные льготы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для граждан, прошедших срочную воинскую службу, – подчеркнули в ГСО РК.
