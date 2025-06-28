С 1 июля 2025 года в Астане начнётся процесс комплектации групп в дошкольных учреждениях, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил заместитель руководителя Управления образования города Серик Адылбаев на брифинге в Службе коммуникаций.

По данным ведомства, в столице функционируют 653 детских сада, из них 99 — государственные, 551 — частные, ещё 3 — ведомственные. На сегодняшний день системой дошкольного воспитания охвачено 66 281 ребёнок.

В этом году для детей от 2 до 5 лет подготовлено более 15 тысяч мест. Родители смогут подать заявки через электронную систему INDIGO, с возможностью выбора детского сада и направления на основе ваучерного финансирования, которое внедрено в пилотном режиме с января. За полгода выдано 6 703 ваучера, благодаря чему очередь сократилась с 40 до 30 тысяч детей.

С 20 по 30 июня система INDIGO приостанавливает выдачу ваучеров и приём заявок — учреждения завершают учебный год. Работа системы возобновится 1 июля в 18:00.

Родителям необходимо:

проверить статус заявления через INDIGO;

зарегистрироваться в приложении ed24.kz ;

подготовить необходимые документы и медицинские справки;

ознакомиться с требованиями к вакцинации — при превышении 10% непривитых детей в группе, учреждение откажет в приёме новых детей без прививок.

Для помощи родителям открыты консультационные пункты во всех шести районах города. Уже более 7 000 человек получили консультации по вопросам получения ваучеров, заключения договоров с детсадами и другим этапам приёма.

Все протоколы, данные по распределению мест и направлениям — в открытом доступе на официальном сайте Управления образования Астаны и в мобильном приложении ed24.kz.

Через INDIGO можно получить место не только в стандартных садах, но и в учреждениях для детей с особыми образовательными потребностями.

Подробная информация, инструкции и адреса консультационных пунктов доступны на сайте и в приложении.