Как поступить после получения гранта: что нужно знать абитуриентам

Абитуриенты, получившие образовательный грант, должны скачать свидетельство и подать документы в выбранный вуз.

Как сообщают в Министерстве науки и высшего образования, сделать это необходимо до 25 августа включительно.

Где получить свидетельство о гранте

Свидетельство о присуждении образовательного гранта доступно на сайте grant.testcenter.kz.

После этого абитуриенту необходимо обратиться в приемную комиссию выбранного высшего учебного заведения для оформления зачисления.

Какие документы нужно подготовить

Для поступления в вуз необходимо предоставить следующие документы:

удостоверение личности;

фотографию размером 3×4;

аттестат о среднем образовании или диплом выпускника колледжа;

медицинскую справку по форме №075/у;

приписное свидетельство из военкомата – для юношей;

электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта – при наличии;

документы, подтверждающие льготную категорию, – при наличии.

До какого числа нужно подать документы

Документы в вуз необходимо подать до 25 августа 2026 года включительно.

Зачисление может проводиться как на образовательный грант, так и на платной основе. Поэтому абитуриентам важно заранее определиться с вузом и подготовить полный пакет документов.

Что важно помнить

Получение свидетельства о гранте еще не означает завершение процедуры поступления. Абитуриенту необходимо пройти этап зачисления в выбранный вуз и предоставить требуемые документы в установленный срок.

Чтобы не пропустить дедлайн, рекомендуется заранее проверить наличие всех документов и уточнить в приемной комиссии вуза порядок их подачи.