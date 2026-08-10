Как поступить после получения гранта: что нужно знать абитуриентам
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Абитуриенты, получившие образовательный грант, должны скачать свидетельство и подать документы в выбранный вуз.
Как сообщают в Министерстве науки и высшего образования, сделать это необходимо до 25 августа включительно.
Где получить свидетельство о гранте
Свидетельство о присуждении образовательного гранта доступно на сайте grant.testcenter.kz.
После этого абитуриенту необходимо обратиться в приемную комиссию выбранного высшего учебного заведения для оформления зачисления.
Какие документы нужно подготовить
Для поступления в вуз необходимо предоставить следующие документы:
- удостоверение личности;
- фотографию размером 3×4;
- аттестат о среднем образовании или диплом выпускника колледжа;
- медицинскую справку по форме №075/у;
- приписное свидетельство из военкомата – для юношей;
- электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта – при наличии;
- документы, подтверждающие льготную категорию, – при наличии.
До какого числа нужно подать документы
Документы в вуз необходимо подать до 25 августа 2026 года включительно.
Зачисление может проводиться как на образовательный грант, так и на платной основе. Поэтому абитуриентам важно заранее определиться с вузом и подготовить полный пакет документов.
Что важно помнить
Получение свидетельства о гранте еще не означает завершение процедуры поступления. Абитуриенту необходимо пройти этап зачисления в выбранный вуз и предоставить требуемые документы в установленный срок.
Чтобы не пропустить дедлайн, рекомендуется заранее проверить наличие всех документов и уточнить в приемной комиссии вуза порядок их подачи.