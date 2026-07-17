Как поступить в колледж в Казахстане: все сроки и условия приема

В Казахстане продолжается прием документов в колледжи. Основная часть государственного образовательного заказа в этом году направлена на подготовку специалистов по техническим специальностям, наиболее востребованным на рынке труда, передает BAQ.KZ.

В перечень образовательных программ также вошли новые перспективные направления, соответствующие современным требованиям экономики и запросам работодателей. Среди них – техник по искусственному интеллекту, мехатроника, возобновляемая энергетика, техник по графической анимации, менеджер экологического туризма и другие специальности.

При поступлении в колледжи для отдельных категорий граждан предусмотрены квоты. Так, 35% мест выделено для сельской молодежи, 10% – для лиц с инвалидностью, 5% – для детей из многодетных семей, 1% – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, законодательством предусмотрены квоты еще для шести категорий граждан. Указать право на льготу можно при подаче документов через портал eGov.kz.

Подать документы можно как через портал электронного правительства eGov.kz, так и непосредственно в выбранный колледж. Каждый абитуриент может выбрать до четырех специальностей и четырех колледжей.

Прием документов на программы подготовки рабочих квалификаций продлится до 27 августа. Поступление на эти специальности осуществляется по итогам собеседования без вступительных экзаменов.

На специальности среднего звена документы принимаются до 20 августа, а конкурс пройдет 23–24 августа на основании среднего балла аттестата.

Прием на педагогические и медицинские специальности завершится 10 августа. Конкурс состоится 16–17 августа. Будущие педагоги пройдут собеседование, а также напишут эссе или диктант. Для поступающих на медицинские специальности предусмотрен специальный экзамен, а для творческих направлений – творческий экзамен.

Для обеспечения прозрачности и объективности конкурсный отбор будет проводиться в автоматизированном режиме через информационную систему Национальной базы данных образования.

Прием документов на платное обучение продлится до 27 августа, а на вечернюю и заочную формы обучения – до 20 сентября.