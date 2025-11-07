Казахстан, OpenAI и Freedom Holding Corp. подписали меморандум о взаимопонимании в сфере искусственного интеллекта и цифрового образования. Документ направлен на развитие сотрудничества в области внедрения ИИ-технологий в учебный процесс и формирование национальной экосистемы цифровых компетенций. Корреспондент BAQ.KZ узнала, как это соглашение может повлиять на развитие ИИ-инфраструктуры, образование и цифровой суверенитет Казахстана.

По словам эксперта в области искусственного интеллекта и технологического предпринимателя Темирлана Зиятова, соглашение отражает стремление Казахстана к технологическому прогрессу и укреплению международного сотрудничества.

"Подписание меморандума между Казахстаном, OpenAI и Freedom Holding Corp. я оцениваю позитивно. Это логичный и своевременный шаг, который подтверждает стремление страны к технологическому прогрессу и углублению международного сотрудничества. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим новые инициативы от других крупных технологических игроков Казахстана", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Казахстан традиционно выстраивает многовекторную политику, сочетая партнёрства с США, Россией, Китаем, Европой и странами региона. Страна параллельно развивает собственные мощности и формирует принципы регулирования.

Интеграция ChatGPT Edu и готовность вузов

Зиятов подчеркнул, что интеграция ChatGPT Edu – не просто PR-ход, а реальный инструмент трансформации образования.

"Потенциал этой инициативы реализуется только там, где университеты готовы меняться. Не стоит бояться ИИ – им нужно учиться пользоваться. Не запрещать студентам использовать такие инструменты, а учить грамотно применять их: формулировать запросы, анализировать данные, интерпретировать результаты", - пояснил эксперт.

Он добавил, что в зарубежных университетах студентов уже просят показывать промпты и логику постановки задач, а не только проверяют на плагиат. По его мнению, искусственный интеллект становится частью мышления, и чем быстрее университеты это осознают, тем меньше будет разрыв в профессиональных навыках выпускников.

Новая роль преподавателя и потенциал молодёжи

Эксперт уверен, что вузам Казахстана пора пересмотреть философию обучения: преподаватель превращается из источника знаний в модератора мышления.

"ВУЗ должен не ограничивать, а стимулировать эксперименты, адаптировать лучшие мировые практики под местные реалии и вырабатывать собственные ноу-хау", - отметил он.

По словам Зиятова, во время недавнего хакатона с Ассоциацией молодых учёных он убедился, что молодое поколение Казахстана обладает достаточным потенциалом для того, чтобы "не копировать, а развивать" идеи в области ИИ.

Цифровой суверенитет и национальная инфраструктура

Отдельное внимание эксперт уделил теме цифрового суверенитета.

"Казахстан уже создаёт площадки для размещения суперкомпьютеров, строит центры обработки данных, развивает инфраструктуру для обучения больших моделей. Это основа, чтобы ИИ не просто импортировался, а развивался внутри страны", – подчеркнул Зиятов.

Он также отметил перспективность децентрализованных ИИ-платформ, аналогичных проектам, которые продвигает Павел Дуров.

"Моё видение – Казахстан должен поставить высочайший приоритет на создание Суверенного ИИ", - заявил он.

Государство и бизнес – союзники в ИИ-трансформации

По мнению эксперта, ключевую роль в этих процессах играет частный сектор.

"Freedom Holding Corp. показывает, как бизнес может не просто наблюдать, а ускорять технологические изменения. Государство отвечает за стратегию, бизнес – за инвестиции, технологический партнёр – за экспертизу", - отметил Зиятов.

Он подчеркнул, что меморандум – это не разовая акция, а начало новой экосистемы, где Казахстан сможет экспортировать ИТ-услуги и формировать глобальные технологические бренды.