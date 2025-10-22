Как повышение базовой ставки Национального банка повлияет на доступность жилья для казахстанцев взволновал депутатов в Мажилисе, передаёт BAQ.KZ.

Депутат Ажар Сагандыкова обратила внимание, что после решения Нацбанка ряд банков приостановили выдачу ипотечных кредитов, а многие граждане были вынуждены отложить покупку жилья.

Она отметила, что в бюджете на 2026 год не предусмотрены 90 миллиардов тенге на выплату государственной премии вкладчикам Отбасы банка. По словам депутата, сочетание роста базовой ставки и действия нового Налогового кодекса может привести к увеличению первоначального взноса и дальнейшему удорожанию жилья.

"Как будет решаться данный вопрос? Как граждане с низкими доходами смогут накопить на первоначальный взнос, если государственная премия не заложена в республиканский бюджет?" — обратилась Сагандыкова к представителям министерств.

В ответ министр финансов Мади Такиев сообщил, что решение принято - выплаты госпремий продолжатся, но за счёт средств самого банка.

"Было принято решение, что финансирование премии будет осуществляться за счёт собственных средств Отбасы банка. Тем самым мы снизим нагрузку на бюджет. Для вкладчиков ничего не меняется", — сказал он.

В свою очередь министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев добавил, что задолженности перед населением по госпремии нет, а льготные программы сохранятся.