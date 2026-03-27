Многие покупатели по привычке не забирают кассовые чеки, оставляя их на прилавке или сразу выбрасывая. На первый взгляд — обычная мелочь. Но на деле этот небольшой кусок бумаги может сыграть куда более серьезную роль, передает BAQ.kz со ссылкой на Департамент госдоходов.

В ведомстве предупреждают, что чек — это полноценный финансовый документ, которым могут воспользоваться мошенники.

Например, злоумышленник способен подобрать оставленный чек и попытаться вынести из магазина аналогичный товар, предъявив его на выходе как доказательство покупки. В некоторых случаях такие чеки используют для оформления возврата и получения денег.

Опасность может исходить не только от посторонних. Недобросовестные сотрудники тоже могут воспользоваться чужим чеком — оформить фиктивный возврат или провести другие махинации.

Кроме того, на чеке иногда указываются имя покупателя и последние цифры банковской карты. Этого бывает достаточно, чтобы попытаться связаться с человеком, представившись сотрудником банка, и выманить у него деньги.

Однако риски — не единственная причина забирать чек. Он может пригодиться и самому покупателю. С ним гораздо проще вернуть товар, если он не подошел. Без чека это тоже возможно, но займет больше времени и потребует дополнительных доказательств покупки.

Чек помогает и избежать переплат. Нередки случаи, когда цена на полке отличается от той, что пробивается на кассе, или один и тот же товар случайно проходит несколько раз. Проверив чек сразу после оплаты, можно вовремя заметить ошибку и решить вопрос на месте.

Также оставленные чеки иногда используют другие люди, чтобы получить бонусы, кэшбек или скидки, которые на самом деле предназначались вам.

Поэтому, как отмечают специалисты, важно не только требовать чек, но и внимательно его проверять. Если продавец не выдает чек или отказывается принимать безналичную оплату, это уже считается нарушением.