Как правильно пользоваться смартфоном в жару

Летняя жара опасна не только для людей, но и для мобильной техники. При высокой температуре смартфоны начинают перегреваться, что может привести к снижению производительности, быстрому износу аккумулятора и даже поломке устройства, передает BAQ.KZ.

Как отмечают в компании Apple, длительная работа устройства при высокой температуре может необратимо сократить срок службы аккумулятора. Аналогичные рекомендации публикует и Samsung.

По данным производителей, оптимальная температура для работы большинства смартфонов составляет от 0 до +35 градусов. При этом на солнце корпус телефона может нагреваться до +40–60 градусов, даже если температура воздуха значительно ниже.

Больше всего от высокой температуры страдает аккумулятор. Жара ускоряет химические процессы внутри литий-ионных и литий-полимерных батарей, из-за чего они быстрее теряют емкость. В результате смартфон может быстрее разряжаться, самопроизвольно отключаться, а в некоторых случаях батарея даже начинает вздуваться, деформируя корпус.

Кроме того, перегрев негативно влияет на экран. Под воздействием солнечных лучей на OLED- и LCD-дисплеях могут появляться пятна и другие дефекты.

Как избежать перегрева

Специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами;

снимать чехол во время зарядки;

не заряжать телефон на солнце или в жарком помещении;

не пользоваться устройством во время зарядки;

использовать только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства;

не класть телефон на мягкие поверхности, которые мешают охлаждению.

Где лучше хранить телефон летом

Если смартфон остается в автомобиле, лучше положить его под переднее пассажирское сиденье. По оценкам специалистов, там температура может быть на 15–20 градусов ниже, чем на приборной панели.

На пляже устройство рекомендуется убрать вглубь сумки и накрыть светлой одеждой, чтобы защитить его от прямых солнечных лучей.

Чего делать нельзя

Если смартфон перегрелся, не стоит пытаться быстро охладить его в холодильнике или морозильной камере. Резкий перепад температуры может привести к образованию конденсата внутри корпуса и короткому замыканию.

Вместо этого специалисты советуют выключить устройство на 10–20 минут и оставить его остывать в тени при естественной температуре воздуха.