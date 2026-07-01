Как правильно пользоваться смартфоном в жару
Высокая температура может повредить аккумулятор, экран и внутренние компоненты телефона.
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Летняя жара опасна не только для людей, но и для мобильной техники. При высокой температуре смартфоны начинают перегреваться, что может привести к снижению производительности, быстрому износу аккумулятора и даже поломке устройства, передает BAQ.KZ.
Как отмечают в компании Apple, длительная работа устройства при высокой температуре может необратимо сократить срок службы аккумулятора. Аналогичные рекомендации публикует и Samsung.
По данным производителей, оптимальная температура для работы большинства смартфонов составляет от 0 до +35 градусов. При этом на солнце корпус телефона может нагреваться до +40–60 градусов, даже если температура воздуха значительно ниже.
Больше всего от высокой температуры страдает аккумулятор. Жара ускоряет химические процессы внутри литий-ионных и литий-полимерных батарей, из-за чего они быстрее теряют емкость. В результате смартфон может быстрее разряжаться, самопроизвольно отключаться, а в некоторых случаях батарея даже начинает вздуваться, деформируя корпус.
Кроме того, перегрев негативно влияет на экран. Под воздействием солнечных лучей на OLED- и LCD-дисплеях могут появляться пятна и другие дефекты.
Как избежать перегрева
Специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:
- не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами;
- снимать чехол во время зарядки;
- не заряжать телефон на солнце или в жарком помещении;
- не пользоваться устройством во время зарядки;
- использовать только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства;
- не класть телефон на мягкие поверхности, которые мешают охлаждению.
Где лучше хранить телефон летом
Если смартфон остается в автомобиле, лучше положить его под переднее пассажирское сиденье. По оценкам специалистов, там температура может быть на 15–20 градусов ниже, чем на приборной панели.
На пляже устройство рекомендуется убрать вглубь сумки и накрыть светлой одеждой, чтобы защитить его от прямых солнечных лучей.
Чего делать нельзя
Если смартфон перегрелся, не стоит пытаться быстро охладить его в холодильнике или морозильной камере. Резкий перепад температуры может привести к образованию конденсата внутри корпуса и короткому замыканию.
Вместо этого специалисты советуют выключить устройство на 10–20 минут и оставить его остывать в тени при естественной температуре воздуха.
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