На брифинге в Правительстве вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о мерах по снижению инфляции, стабилизации валютного рынка и поддержке отечественного производства. Он подчеркнул, что ключевой задачей остаётся устранение дисбаланса между спросом и предложением и формирование предсказуемой тарифной политики, передаёт BAQ.KZ.

По словам Жумангарина, в Казахстане сохраняется главный инфляционный фактор – нехватка внутреннего предложения по ряду товаров.

"Основная причина роста цен – дисбаланс между спросом и предложением. Мы покупаем значительную часть товаров за рубежом, и импорт автоматически делает их дороже. Поэтому наша первоочередная задача – нарастить собственное производство", – сказал он.

Министр заявил, что Правительство будет увеличивать долю отечественных продуктов, особенно в сегменте товаров повседневного спроса. Жумангарин напомнил, что в этом году будет завершена подготовка бюджета на 2026 год.

"Это будет довольно жёсткий бюджет. Мы усиливаем ответственность регионов, стимулируем развитие малого и среднего бизнеса, а на республиканском уровне поддерживаем проекты, направленные на рост производства", – отметил он.

Министр подчеркнул, что стабилизация валютного рынка остаётся ключевой задачей.

"Валютный рынок сильно связан с экономикой. Мы настроены решительно, без искажений фундаментальных факторов, но готовы при необходимости к активным действиям для его стабилизации", – добавил он.

Он отметил, что дополнительные меры поддержки были приняты ещё в 2024 году. Одним из наиболее важных решений Жумангарин назвал предсказуемость тарифов.

"Инвестиционные ожидания напрямую зависят от тарифных. Если производитель не знает, как будут изменяться тарифы в ближайшие 2–3 года, он не будет вкладываться в энергозатратные проекты – заводы, теплицы, фабрики. Поэтому сегодняшние решения Правительства о прогнозируемом росте тарифов – это мощный сигнал для бизнеса", – рассказал спикер.

Он подчеркнул, что новая тарифная политика станет важным инструментом снижения инфляционных ожиданий. Также вице-премьер добавил, что представленный Правительством комплекс мер направлен на снижение инфляции, стабилизацию валютного рынка, поддержание инвестиционной активности, развитие внутреннего производства, а также формирование понятных и предсказуемых правил для бизнеса.