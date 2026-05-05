Как предпринимателям в селах получить поддержку без поездок в город
Консультанты будут выезжать в регионы, чтобы принимать заявки и помогать предпринимателям на местах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фонд развития предпринимательства Фонд «Даму» запускает мобильные фронт-офисы для поддержки бизнеса в регионах, передает BAQ.kz.
Как отмечается, проект реализуется при поддержке правительства в рамках поручения главы государства по расширению охвата МСБ.
Мобильные офисы будут работать по утверждённому графику и охватят 17 регионов страны (за исключением Астаны, Алматы и Шымкента).
Выезды планируется проводить еженедельно, при необходимости их частота может быть увеличена.
Как отмечается, график будет публиковаться на официальном сайте фонда и в социальных сетях.
Как это будет работать
Консультанты фонда будут выезжать в отдалённые регионы совместно с представителями акиматов, НПП "Атамекен" и банками второго уровня.
Мобильные группы охватят моногорода, районные центры и сёла.
Какие меры поддержки доступны
Предприниматели смогут получить информацию и подать заявки на различные меры поддержки:
- субсидирование процентных ставок по кредитам
- гарантирование займов при нехватке залога
- льготное кредитование
- лизинговое финансирование
- микрофинансирование для начинающих предпринимателей
- поддержка экспортных проектов
- развитие обрабатывающей промышленности
- обучение и консультации
Также в рамках единого фронт-офиса будут представлены инструменты других организаций холдинга "Байтерек", включая Банк развития Казахстана и другие институты развития.