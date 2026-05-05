Как предпринимателям в селах получить поддержку без поездок в город

Фонд развития предпринимательства Фонд «Даму» запускает мобильные фронт-офисы для поддержки бизнеса в регионах, передает BAQ.kz.

Как отмечается, проект реализуется при поддержке правительства в рамках поручения главы государства по расширению охвата МСБ.

Мобильные офисы будут работать по утверждённому графику и охватят 17 регионов страны (за исключением Астаны, Алматы и Шымкента).

Выезды планируется проводить еженедельно, при необходимости их частота может быть увеличена.

Как отмечается, график будет публиковаться на официальном сайте фонда и в социальных сетях.

Как это будет работать

Консультанты фонда будут выезжать в отдалённые регионы совместно с представителями акиматов, НПП "Атамекен" и банками второго уровня.

Мобильные группы охватят моногорода, районные центры и сёла.

Какие меры поддержки доступны

Предприниматели смогут получить информацию и подать заявки на различные меры поддержки:

субсидирование процентных ставок по кредитам

гарантирование займов при нехватке залога

льготное кредитование

лизинговое финансирование

микрофинансирование для начинающих предпринимателей

поддержка экспортных проектов

развитие обрабатывающей промышленности

обучение и консультации

Также в рамках единого фронт-офиса будут представлены инструменты других организаций холдинга "Байтерек", включая Банк развития Казахстана и другие институты развития.