Как превратить «мертвый сезон» в горах Алматы в источник дохода

Несмотря на то, что Алматы известен как один из центров горного туризма в Центральной Азии, работа многих мест отдыха и горных курортов региона по-прежнему зависит от зимнего лыжного сезона и летнего периода для походов. Весной и осенью туристов становится меньше, а инфраструктура используется не в полную силу. Об этом в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказал эксперт по вопросам взаимодействия общества и государства Андрей Андреев.

По его мнению, чтобы горный кластер Алматы приносил доход круглый год, необходимо постепенно отходить от модели, которая зависит только от природных условий, и создавать новые туристические продукты, предлагающие посетителям разные впечатления и форматы отдыха.

Чем привлекать туристов весной и осенью

Эксперт отметил, что весна и осень в Иле Алатау имеют свои особенности. В это время чаще выпадают осадки, тропы становятся грязными, весной повышается лавинная опасность и начинается период активности клещей.

«Поэтому в это время делать ставку на палаточный или экстремальный туризм нецелесообразно. Необходимо искать другие возможности для привлечения туристов», – сказал Андреев.

Одним из таких направлений он считает оздоровительный и термальный туризм. Например, можно развивать территории горячих источников в районе Алма-Арасана и Горельника, создавать больше санаториев, спа-центров и комплексов для отдыха.

«Холодная и дождливая погода создает очень подходящие условия для спа-услуг», – отметил эксперт.

Еще одно перспективное направление – событийный туризм. По мнению Андреева, осенью, когда собирают урожай апорта и другой сельскохозяйственной продукции, можно проводить гастрономические фестивали. В горах также можно организовывать арт-резиденции, литературные и музыкальные мероприятия выходного дня.

Перспективы эксперт видит и в экологическом туризме – наблюдении за птицами и специальных турах в период цветения растений.

«Весной в Иле Алатау цветут дикие тюльпаны, яблони Сиверса и абрикосовые деревья. Такие направления могут быть небольшими по масштабу, но пользоваться высоким спросом среди иностранных туристов и приносить хороший доход», – сказал он.

Еще одним направлением может стать корпоративный туризм.

«Весна и осень – активное время для бизнеса. В этот период горные отели могут стать удобными площадками для проведения конференций, стратегических сессий и тимбилдингов», – считает Андреев.

Чему можно научиться у зарубежных курортов

По словам эксперта, горные курорты Альп и Северной Америки уже давно работают над тем, чтобы снизить зависимость от высокого сезона.

«Их главный принцип – разнообразие услуг. Например, в Швейцарии и Австрии горнолыжные курорты развивают медицинские и оздоровительные центры. В межсезонье они делают акцент на детокс-программах, профилактике стресса и медицинском туризме», – рассказал он.

В качестве еще одного примера Андреев привел канадский Уистлер, где осенью туристов привлекают инфраструктурой для горного велосипеда и крупными фестивалями.

Также эксперт обратил внимание на распространенные в Европе комплексные туристические предложения.

«Отели совместно с транспортными компаниями и ресторанами разрабатывают пакеты „все включено“, которые в октябре или апреле предлагают со скидками 40–50%. Это помогает развивать внутренний туризм», – отметил Андреев.

Чего не хватает Алматы

По мнению эксперта, в Алматы пока недостаточно комфортных мест отдыха, рассчитанных именно на межсезонье. Сейчас предложение во многом разделено между дорогими премиальными отелями и природными маршрутами практически без инфраструктуры.

«Не хватает доступных по цене и при этом комфортных закрытых мест отдыха. Именно этот средний сегмент необходимо развивать», – сказал он.

Андреев считает перспективным строительство глэмпингов и экологических отелей, которые смогут принимать гостей независимо от погоды.

Необходимо также благоустраивать популярные маршруты – делать деревянные настилы и дорожки с гравийным покрытием, чтобы туристам было комфортно передвигаться после дождя.

Отдельное внимание эксперт уделил визит-центрам.

«Опыт визит-центров Аюсай и Горельник показывает, что людям нужны места, где можно согреться, выпить кофе, послушать лекцию, купить сувениры или воспользоваться чистым туалетом. Сеть таких центров необходимо расширять», – сказал Андреев.

Что круглогодичный туризм даст бизнесу

Переход к четырехсезонному туризму, по мнению Андреева, может существенно изменить экономику горного кластера Алматы.

«Сейчас многие предприятия нанимают сотрудников только на летний и зимний сезоны. Если работа будет идти круглый год, появится возможность сохранять квалифицированных специалистов. Это повысит качество обслуживания», – пояснил эксперт.

Постоянный поток туристов весной и осенью также позволит стабильнее работать ресторанам, гидам, перевозчикам и компаниям по прокату оборудования.

«Турист, приехавший на осенний фестиваль или весеннюю оздоровительную программу, тратит деньги не только на гостиницу. Он покупает продукцию местных фермеров, пользуется транспортом, посещает магазины и заведения общественного питания. Таким образом, туризм помогает развиваться сразу нескольким отраслям», – отметил Андреев.

Какая инфраструктура необходима

Для развития туризма весной и осенью в первую очередь нужны безопасность и базовая инфраструктура, считает эксперт.

Одной из проблем он называет нехватку теплых и экологичных туалетов на туристических маршрутах.

«В холодную или дождливую погоду отсутствие элементарных санитарных условий становится одним из факторов, сдерживающих семейный и иностранный туризм», – отметил Андреев.

Кроме того, весной и осенью могут возрастать риски селей, лавин и камнепадов. Эксперт предлагает увеличить количество пунктов обогрева и развивать системы раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

В местах, где нет мобильной связи, он считает необходимым устанавливать SOS-маяки.

Еще одно направление – транспорт. Андреев предлагает запустить экологичные шаттл-автобусы до горных курортов и туристических лагерей.

«В межсезонье дороги часто покрываются льдом или повреждаются. Поэтому необходим безопасный общественный транспорт, который будет доставлять людей к горным курортам и туристическим лагерям», – сказал эксперт.

Также он предлагает создавать небольшие горные укрытия, где туристы смогут переждать дождь или снег.

По мнению Андреева, проблема межсезонья в Алматы связана не столько с климатом, сколько с недостатком туристических продуктов и необходимой инфраструктуры.