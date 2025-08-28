В Казахстане развернулась оживлённая дискуссия о перспективах работы Starlink. Спутниковый интернет Илона Маска уже тестируют в ряде сельских школ, а в обществе задаются вопросами: изменятся ли тарифы национальных операторов, не уйдут ли платежеспособные клиенты и кто в итоге выиграет от прихода глобального игрока? Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК дало официальный ответ для BAQ.KZ.

В МЦРИАП сразу подчеркнули: Starlink не вытеснит казахстанских операторов. Его задачи и возможности отличаются от оптоволокна и мобильной связи.

"Starlink является альтернативой для сельских населённых пунктов, расположенных в труднодоступных местах, где отсутствует оптоволоконная связь и нестабильное покрытие сотовой связи. Таким образом, спутниковая связь дополняет существующую экосистему и расширяет возможности доступа к интернету", – говорится в ответе министерства.

Оптоволокно же остаётся приоритетом: оно обеспечивает самую высокую скорость передачи данных и невосприимчивость к электромагнитным и атмосферным помехам.

Что будет с тарифами

С 2017 года в Казахстане отменено государственное регулирование цен на интернет. Тарифы устанавливают сами компании, основываясь на затратах, что закреплено в пункте 1 статьи 116 Предпринимательского кодекса и статье 20 Закона "О связи".

Однако государство стимулирует развитие конкуренции и доступность.

До 2027 года "Казахтелеком" подключит более 3 000 сёл.

По проекту "Доступный интернет" до конца 2025 года спутниковыми технологиями будут охвачены 504 села: 176 уже подключены через KazSat, ещё 328 подключат через OneWeb. В этих сёлах общественный Wi-Fi будет бесплатным.

Проект "последняя миля" предусматривает строительство ВОЛС в 1 123 сёлах для подключения 445 тысяч домохозяйств (2,3 млн человек).

Таким образом, Starlink не влияет на политику тарифов напрямую, но дополняет проекты национальных операторов.

Доступность для сельских жителей

Подключение к Starlink потребует специального оборудования — антенны, абонентского терминала и маршрутизатора. Купить комплект можно на официальном сайте компании.

Цены на тарифы также публикуются на их официальном сайте.

фото: скриншот сайта starlink.com

При этом в МЦРИАП делают акцент на том, что социально уязвимые группы будут получать доступ к интернету через национальные программы, такие как бесплатные Wi-Fi-точки и субсидирование сельских сетей.

Льготы для школ и медицины

Министерство уже запустило пилот: до 1 января 2026 года сельские школы будут получать интернет через Starlink. Это предусмотрено приказом Министра цифрового развития.

"Министерством организовано применение технологии Starlink для предоставления интернета в сельских школах в рамках пилотного проекта", – уточнили в ведомстве.

В перспективе спутниковая связь может использоваться и для больниц, социальных объектов и акиматов.

Национальная безопасность и законы

Одним из главных вопросов остаётся соблюдение законодательства РК. Здесь МЦРИАП дало ответ:

Starlink Казахстан обязуется хранить данные в дата-центрах на территории страны.

Компания обеспечит фильтрацию запрещённого контента по казахстанским требованиям.

Операторы связи, включая Starlink, должны предоставлять правоохранительным органам технические возможности для оперативно-розыскных мероприятий (статья 15 Закона "О связи").

Климат и техника

Надёжность сигнала будет зависеть от погодных условий: сильный дождь, снег или гроза способны ослабить работу терминала. Важную роль играет и выбранный тариф, определяющий приоритет трафика.

Оборудование адаптировано к широкому спектру условий, однако для работы в степных и горных регионах потребуется правильная установка антенн.

В МЦРИАП отметили, что Starlink рассматривается не как временное решение, а как часть долгосрочной стратегии для покрытия труднодоступных регионов.

При этом программа "Цифровой Казахстан" утратила силу ещё в 2022 году, но новые проекты, такие как "Доступный интернет" и субсидирование "последней мили" фактически стали её преемниками.

Фактически Starlink станет нишевым продуктом — решением для тех сёл, куда ещё долго не дотянется оптоволокно. Национальные операторы продолжат удерживать массовый рынок, а глобальная технология позволит государству ускорить подключение школ, больниц и акиматов в самых отдалённых точках страны.