Как приобрести билеты на Олимпийские игры 2026
НОК Казахстана опубликовал инструкцию для болельщиков Олимпиады-2026.
До начала зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии остаётся менее 50 дней. В связи с этим Национальный олимпийский комитет Казахстана опубликовал подробную инструкцию для болельщиков, планирующих посетить соревнования в Милане и Кортине-д’Ампеццо, передаёт BAQ.KZ.
В НОК РК напомнили, что продажа билетов на Олимпийские игры осуществляется исключительно в цифровом формате. Единственными официальными площадками являются официальный билетный сайт Игр и платформа On Location — партнёр Международного олимпийского комитета по программам гостеприимства. Покупка билетов через сторонние сервисы не гарантирует доступ на арены.
Минимальная стоимость билетов составляет 30 евро — по такой цене можно посетить предварительные матчи хоккейного турнира. Более половины билетов реализуются по цене до 100 евро. Самыми дорогими видами программы остаются фигурное катание, финальные матчи хоккейного турнира и церемонии открытия и закрытия Олимпиады.
Все билеты будут доступны только в электронном виде через мобильное приложение Milano Cortina 2026, запуск которого запланирован на конец 2025 года. QR-код для входа активируется за сутки до начала соревнований и привязывается к имени владельца билета.
Также сообщается, что в декабре 2025 года начнёт работу официальная платформа перепродажи билетов, где их можно будет реализовать по номинальной стоимости с удержанием сервисной комиссии.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Их примут города Милан и Кортина-д’Ампеццо.
