РГП «Казводхоз» провело ежегодные природоохранные попуски воды в Тенгиз-Коргалжынскую систему озер. В водные объекты направили 40 млн кубометров воды для поддержания водного баланса и сохранения биоразнообразия.

Тенгиз-Коргалжынская система озер расположена на территории Коргалжынского государственного природного заповедника и является важной экосистемой для многих видов птиц, в том числе фламинго.

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, природоохранные попуски необходимы для поддержания оптимального уровня воды в водных объектах. Это позволяет сохранять естественные условия для функционирования водно-болотных экосистем и обитания животных и птиц.

Как проходили работы

В проведении природоохранных попусков были задействованы три филиала РГП «Казводхоз» – «Канал им. К. Сатпаева», Карагандинский и Акмолинский филиалы.

Специалисты предприятия организовали круглосуточные дежурства на гидроузлах и водохранилищах. В течение всего периода работ они контролировали прохождение воды и отслеживали гидрологическую обстановку.

Где проводят попуски

Природоохранные попуски воды ежегодно организуются Министерством водных ресурсов и ирригации по всей стране.

Миллиарды кубометров воды направляются на поддержание водного баланса, сохранение водных объектов и устойчивость местных экосистем.

При этом одной из ключевых задач остается соблюдение баланса между потребностями сельского хозяйства и необходимостью сохранения природных водных ресурсов.

Что предусматривает новый Водный кодекс

В прошлом году в Казахстане был принят новый Водный кодекс, в котором впервые закреплено понятие «экологический сток».

Под ним понимается минимально необходимый объем воды, который должен сохраняться для поддержания экосистем рек, озер и морей.

Документ также усилил требования по охране малых рек и озер. Отдельные меры защиты предусмотрены для водно-болотных угодий и ледников.

Как сохранить баланс

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что защита водных объектов от истощения и загрязнения остается одним из приоритетных направлений работы ведомства наряду с обеспечением аграриев поливной водой.