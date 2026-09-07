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Как попуски воды помогают сохранить популяцию фламинго в Казахстане

7 Сентября 2026, 11:11
АВТОР
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Министерство водных ресурсов и ирригации РК 7 Сентября 2026, 11:11
7 Сентября 2026, 11:11
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Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

РГП «Казводхоз» провело ежегодные природоохранные попуски воды в Тенгиз-Коргалжынскую систему озер. В водные объекты направили 40 млн кубометров воды для поддержания водного баланса и сохранения биоразнообразия.

Тенгиз-Коргалжынская система озер расположена на территории Коргалжынского государственного природного заповедника и является важной экосистемой для многих видов птиц, в том числе фламинго.

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, природоохранные попуски необходимы для поддержания оптимального уровня воды в водных объектах. Это позволяет сохранять естественные условия для функционирования водно-болотных экосистем и обитания животных и птиц.

Как проходили работы

В проведении природоохранных попусков были задействованы три филиала РГП «Казводхоз» – «Канал им. К. Сатпаева», Карагандинский и Акмолинский филиалы.

Специалисты предприятия организовали круглосуточные дежурства на гидроузлах и водохранилищах. В течение всего периода работ они контролировали прохождение воды и отслеживали гидрологическую обстановку.

Где проводят попуски

Природоохранные попуски воды ежегодно организуются Министерством водных ресурсов и ирригации по всей стране.

Миллиарды кубометров воды направляются на поддержание водного баланса, сохранение водных объектов и устойчивость местных экосистем.

При этом одной из ключевых задач остается соблюдение баланса между потребностями сельского хозяйства и необходимостью сохранения природных водных ресурсов.

Что предусматривает новый Водный кодекс

В прошлом году в Казахстане был принят новый Водный кодекс, в котором впервые закреплено понятие «экологический сток».

Под ним понимается минимально необходимый объем воды, который должен сохраняться для поддержания экосистем рек, озер и морей.

Документ также усилил требования по охране малых рек и озер. Отдельные меры защиты предусмотрены для водно-болотных угодий и ледников.

Как сохранить баланс

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что защита водных объектов от истощения и загрязнения остается одним из приоритетных направлений работы ведомства наряду с обеспечением аграриев поливной водой.

«Министерство прикладывает большие усилия для обеспечения стабильной подачи воды на сельхозугодья без ущерба для экологии. Внедрение водосберегающих технологий и современных инструментов учета позволяют эффективно распределять воду, соблюдая баланс между нуждами экономики и окружающей среды», – отметил Нуржан Нуржигитов.

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