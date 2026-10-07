Как продукт из Караганды проходит путь до магазинной полки

За готовой продукцией на полках магазинов стоит ежедневная работа десятков специалистов. Корреспондент BAQ.kz побывала на производственной площадке «Нәтиже» в Караганде и ознакомилась с работой предприятия изнутри.

Производственная площадка разделена на несколько участков. У каждого – своя задача, а движение сырья и готовой продукции выстроено поэтапно.

Отдельное место занимает сырье. Прежде чем его используют, специалисты отбирают образцы для проверки. До получения результатов партии хранятся отдельно.

Часть контроля проходит в собственной лаборатории предприятия. Здесь проверяют поступившие ингредиенты и решают, могут ли они использоваться дальше.

После проверки начинается уже та часть процесса, где из отдельных ингредиентов постепенно появляется будущий продукт.

Один из участков отделен от посетителей стеклом. Внутри работают сотрудники и оборудование, а наблюдать за процессом можно со стороны.

Дальше в дело вступает производственная линия. Тесто получает привычную форму, после чего заготовки движутся дальше.

Еще несколько минут – и на линии уже не заготовки, а готовое печенье. На этом работа не заканчивается: впереди подготовка продукции к упаковке.

На заключительном участке продукцию фасуют и упаковывают. Здесь она приобретает тот вид, в котором покупатели привыкли видеть ее в магазинах.

Готовые коробки и упаковки отправляются дальше – на склады и в торговые точки.

Часть продукции остается на внутреннем рынке, часть поставляется за пределы Казахстана.

Сегодня предприятие объединяет сразу несколько направлений, однако в этом фоторепортаже – именно производственная сторона его работы. Как выглядят цеха, оборудование и люди, стоящие за готовым продуктом, – в объективе корреспондента BAQ.kz.