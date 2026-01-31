В Казахстане усиливается фокус на финансовой прозрачности и профилактике экономических правонарушений – уже как на факторе качества управления и доверия к экономике. На фоне цифровизации платежей и роста технологичных схем, включая криптоканалы, ключевым становится переход от реакции после ущерба к модели на опережение, где решения опираются на данные и снижают влияние человеческого фактора.

Эта логика прозвучала и на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу: внедрение инструментов искусственного интеллекта, риск-ориентированный контроль без избыточного давления на добросовестный бизнес, а также внимание к чувствительным контурам, где прозрачность напрямую влияет на доверие граждан. О том, как превентивный подход и цифровая аналитика могут стать управленческой нормой, какие условия нужны для результативной профилактики и где проходит баланс между защитой экономики и деловой динамикой в интервью BAQ.KZ с Динарой Наумовой, депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

– Как принцип "Закон и Порядок" должен работать в экономике: что важнее – неизбежность наказания или предсказуемость правил для добросовестных участников?

– Сила принципа "Закон и Порядок" как управленческого стандарта в том, что он формирует единые, понятные и обязательные для всех правила в зоне, где цена неопределенности максимальна – в сфере финансовых потоков и противодействия теневым схемам. Позитивный момент в позиции Президента Касым-Жомарта Токаева в том, что он задает не ситуативную реакцию, а долгосрочную рамку: контроль должен защищать экономику и граждан, не создавая почвы для произвольных решений. Для общества это означает уверенность в равенстве перед законом и защите прав, а для управления – дисциплину, ответственность и устойчивость решений. В экономическом смысле это снижает транзакционные издержки: когда правила ясны, добросовестный бизнес работает спокойнее, а недобросовестные практики становятся менее выгодными.

– На совещании в АФМ Президент поручил ускорить внедрение ИИ. Что это меняет в практике финмониторинга: раннее выявление рисков или повышение качества решений и доказательности?

– Такая модернизация открывает возможности для перехода к более сервисной и ориентированной на человека модели государства, и в финансовом мониторинге это особенно заметно. Цифровые решения и искусственный интеллект позволяют сократить бюрократию, ускорить процессы и снизить влияние человеческого фактора. Соответственно это помогает сделать решения более объективными и воспроизводимыми. Важно, что Президент задает именно стратегию опережения: это означает переход от реакции после ущерба к раннему выявлению рисков, где данные помогают отличать добросовестные операции от подозрительных. Для граждан это означает более удобные, быстрые и прозрачные процедуры, а для институтов – рост эффективности и качества решений, что напрямую повышает доверие общества.

– Профилактика экономических правонарушений звучит как переход от реакции к предотвращению. Какие управленческие условия нужны, чтобы профилактика давала результат, а не превращалась в формальность?

– Этот сигнал подчеркивает необходимость перехода от количественного внедрения цифровых решений к оценке их реальной эффективности и практической пользы. Политика Казахстана в этом контуре выглядит зрелой: не наращивать цифровые слои, а выстраивать единую архитектуру, где системы не дублируют друг друга и дают управляемый результат. Унификация позволяет исключить повторяющиеся функции, повысить управляемость процессов и рационально использовать бюджетные средства. В финансовом мониторинге это повышает качество аналитики: когда данные сопоставимы и сшиты, риски выявляются точнее, а решения становятся более предсказуемыми. Для граждан и бизнеса это означает более слаженную работу органов и меньше бюрократии, а для государства – прозрачность расходов и понятную ответственность за результат.

– В повестке АФМ отдельно выделены финансовые потоки в социальной сфере. Почему этот контур самый чувствительный для доверия и какие принципы контроля там должны быть приоритетными?

– Ключевым является внедрение системного подхода, при котором защита персональных данных закладывается на этапе проектирования цифровых решений. В логике государственной политики важно, чтобы безопасность не "догоняла" цифровизацию, а была встроена в нее изначально. Нужны четкие регламенты доступа, персональная ответственность за нарушения, регулярные проверки безопасности и повышение цифровой грамотности сотрудников и граждан. Тогда защита данных становится не формальностью, а реальной гарантией прав человека. При этом это имеет и экономический эффект: доверие к цифровым сервисам повышает их использование, снижает риски мошенничества и делает государственные решения более принимаемыми обществом.

– В цифровом государстве защита персональных данных становится частью доверия к институтам. Какие шаги критичны, чтобы безопасность данных была реальной гарантией, а не декларацией?

– Наиболее перспективным является комплексный подход, который сочетает технологические решения и профилактику. Речь идет о развитии аналитических платформ, использовании современных цифровых инструментов для выявления мошеннических схем на ранних этапах и системном межведомственном взаимодействии. Важен и смысловой акцент, который задает Президент: профилактика ценнее героического реагирования, потому что предотвращенный ущерб – это сохраненные деньги, репутации и доверие граждан. Не менее важно повышение цифровой грамотности населения, поскольку информированность часто становится ключевым фактором защиты от мошенничества. Такой подход повышает эффективность расследований и одновременно снижает количество пострадавших, что напрямую отражается на доверии людей к государству.

– На совещании в АФМ поднимались криптомахинации и нелегальный отток капитала. Где, на ваш взгляд, проходит баланс между усилением контроля сомнительных операций и предсказуемыми правилами для добросовестного бизнеса?

– Важен системный подход: полная цифровизация контроля и анализа операций позволяет выстроить прозрачную, управляемую и взаимосвязанную систему учета рисков. Это повышает безопасность за счет точных и актуальных данных, ускоряет обмен информацией между ведомствами и снижает возможность ошибок или злоупотреблений. Политика Казахстана здесь выглядит логичной: усиление контроля должно быть риск-ориентированным, чтобы не парализовать добросовестную хозяйственную деятельность. Для граждан и бизнеса это означает более понятные, быстрые и предсказуемые процедуры, где требования прозрачны, а меры государства выглядят как защита экономики от теневых потоков. В итоге формируется современный и справедливый подход, который одновременно защищает общественные интересы и улучшает качество деловой среды.