В легкоатлетическом комплексе Qazaqstan в Астане стартовал первый чемпионат мира CISM по қазақ күресі среди военнослужащих. Соревнования собрали 250 участников из более чем 20 стран и четырех континентов. За медали борются сильнейшие представители армий мира, а зрители становятся свидетелями зрелищных и напряжённых поединков.

Подробности и самые яркие моменты — в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Турнир проходит под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) — крупнейшей организации, объединяющей военнослужащих-спортсменов со всего мира.

Торжественное открытие чемпионата стало ярким культурным событием. Зрителям было представлено театрализованное представление "Батырлар ізімен" ("По следам батыров"), погружающее в героические страницы истории казахского народа. Атмосферу праздника усилило фольклорно-этнографическое дефиле, где в едином ритме слились национальная музыка, танцы и колоритные костюмы. Кульминацией программы стал финальный номер "Намыс" ("Честь"), символизирующий силу духа, мужество и спортивное братство.

Фото: BAQ.KZ

Фото: пресс-служба Министерства обороны

В церемонии открытия приняли участие руководители центральных государственных органов, представители силовых структур, а также президент Международного совета военного спорта — полковник вооружённых сил Бразилии Ролим Фильо Нилтон Гомес.

Выступая перед участниками и гостями чемпионата, министр обороны Казахстана Даурен Косанов отметил, что для страны проведение столь масштабного международного турнира является большой честью и свидетельством высокого авторитета Казахстана в мировом спортивном сообществе. Он подчеркнул, что такие соревнования не только укрепляют спортивные традиции и популяризируют қазақ күресі на международной арене, но и способствуют развитию дружбы и взаимопонимания между вооружёнными силами разных стран.

"Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в развитие военного спорта и популяризацию национальных видов борьбы. Уверен, что чемпионат пройдет на высоком организационном уровне, в духе настоящего спортивного соперничества. Пусть сегодняшние поединки подарят всем участникам яркие эмоции, новые знакомства, честную борьбу и незабываемые впечатления. Верю, что наш национальный вид спорта казак куресі в будущем займет достойное место в программе Всемирного совета армейского спорта", — подчеркнул министр обороны.

Фото: BAQ.KZ

Право поднять Государственный флаг Казахстана и флаг Международного совета военного спорта (CISM) было предоставлено лучшим спортсменам Центрального спортивного клуба Армии Министерства обороны РК — бронзовому призеру Олимпийских игр капитану Гусману Кыргызбаеву и серебряному призёру Всемирных игр кочевников капитану Замзагуль Файзоллановой.

Также на чемпионат прибыл президент CISM Нилтон Ролим Гомес Фильо. Это стало еще одним подтверждением высокого статуса турнира и его международной значимости. Под его руководством организация активно развивает и продвигает принципы дружбы, солидарности и мира через спорт, объединяя военнослужащих вооружённых сил стран-участниц на арене честной борьбы.

Среди звездных участников турнира — именитые спортсмены мирового уровня.

Армейский спортсмен из Российской Федерации Нияз Ильясов, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио (категория до 100 кг) и серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, выйдет на килим первого чемпионата мира по қазақ күресі среди военнослужащих.

Действующий чемпион мира по қазақ күресі Мухсим Хуссимилинов будет представлять Узбекистан и поборется за новые медали.

Еще один представитель этой страны, известный дзюдоист Умар Бозоров — победитель турнира Grand Slam в Тбилиси в весовой категории до 90 кг — также подтвердил своё участие в соревнованиях.

Также среди участников итальянский дзюдоист Маттиа Галтбиати.

В беседе с корреспондентом BAQ.KZ он рассказал о том, что уже несколько раз был в Астане. Он также поделился мнением об организации турнира.

"Прежде всего, я люблю Астану и Казахстан. Здесь всегда прекрасная атмосфера, приятные впечатления и удивительное гостеприимство. У меня здесь есть друзья, и я всегда рад приезжать", - рассказал самбист.

Среди участников же казахстанской сборной: Жұмажан Қожамбеков, Бекжан Толепов, Ғалымжан Қырықбай, Айдар Бескепмір, Бақыт Құсақбаева, Айжан Жылқыбаева, Замзагул Файзолланова.

Фото: BAQ.KZ

Нужно отметить, что с этого года қазақ күресі по поручению Главы государства приказом министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова стал приоритетным видом спорта наравне с олимпийскими видами спорта.