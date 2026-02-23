Республиканский референдум, который состоится 15 марта, даст казахстанцам возможность реализовать своё конституционное право и выразить позицию по важнейшим вопросам для страны. Центральная референдумная комиссия подробно разъяснила, как будет проходить голосование, включая все этапы — от открытия участков до подсчёта голосов и официального оформления результатов, передает BAQ.KZ.

Кто может участвовать в референдуме?

Каждый гражданин Казахстана, достигший 18 лет, имеет право участвовать в референдуме. Граждане закрепляются за определённым участком по своему зарегистрированному адресу и включаются в специальный список.

До дня голосования каждый гражданин имеет право проверить, внесены ли его данные в список. Если обнаружена ошибка или несоответствие, можно подать заявление в участковую комиссию для внесения исправлений.

В каких случаях выдаётся справка об исключении из списка?

Если гражданин не может быть на своём зарегистрированном участке в день голосования, он может заранее получить справку об исключении из списка. Этот документ даёт возможность проголосовать на другом участке.

Справка выдаётся в установленный срок при предъявлении удостоверения личности. Она выдаётся один раз и не подлежит восстановлению.

Порядок голосования вне помещения

Для граждан, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не могут прийти на участок, организуется голосование вне помещения.

Для этого до дня голосования необходимо подать письменное заявление. После регистрации заявления члены комиссии выезжают к месту проживания гражданина с переносным ящиком. В этом случае голосование также проводится тайно.

Как проходит день голосования?

В день референдума работа всех участков ведётся по строгому графику.

I этап — Открытие участка

Участковая комиссия начинает работу в 06:00 утра. На этом этапе:

проверяются и опечатываются или пломбируются урны для голосования;

определяются члены комиссии, ответственные за выдачу бюллетеней;

оформляется протокол об открытии участка;

могут присутствовать наблюдатели и представители СМИ.

Эти процедуры проводятся для обеспечения прозрачности процесса голосования.

II этап — Проведение голосования

Голосование начинается в 07:00 и заканчивается в 20:00 по местному времени.

При приходе на участок гражданин:

Предъявляет документ, удостоверяющий личность; Член комиссии проверяет его в списке; Гражданину выдаётся бюллетень; Он делает выбор в специальной кабине; Заполненный бюллетень опускается в урну.

Бюллетень выдаётся только один раз. Каждый гражданин может голосовать лишь один раз. Голосование проводится тайно, — сообщил член Центральной референдумной комиссии.

III этап — Подсчёт голосов

В 20:00 участок закрывается и голосование прекращается. После этого сразу начинается процедура подсчёта голосов.

На этом этапе: учитываются и уничтожаются неиспользованные бюллетени, открываются переносные урны, все бюллетени извлекаются из урн и подсчитываются, определяется число проголосовавших граждан.

IV этап — Оформление результатов

После подсчёта голосов участковая комиссия оформляет протокол о результатах, который подписывают председатель и секретарь комиссии, а затем документы направляются в соответствующую территориальную комиссию. Результаты утверждаются официально.

Также, по словам члена комиссии, каждый гражданин голосует только один раз. Тайна голосования сохраняется, и передавать бюллетень другому человеку запрещено.