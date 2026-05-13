Как проходит одно из самых жестких испытаний в армии

На полигоне "Оймаша" более 500 военнослужащих срочной службы бригады морской пехоты регионального командования "Запад" прошли один из самых сложных этапов подготовки - обкатку танками, передает BAQ.kz.

В учениях приняли участие 542 новобранца. После теоретической подготовки они приступили к практическим занятиям на тактическом поле.

Военнослужащие действовали в условиях, максимально приближенных к боевым: занимали окопы, вели огонь холостыми патронами, метали учебные гранаты и отрабатывали маневры против условного противника под прикрытием бронетехники.

Ключевой этап подготовки

Особое внимание было уделено обкатке танком - одному из наиболее сложных и психологически напряженных элементов курса молодого бойца.

"Главный акцент был сделан на практической подготовке военнослужащих к противодействию танковым подразделениям условного противника и формирование психологической устойчивости личного состава. Все поставленные цели были достигнуты в полном объеме", - отметил начальник сбора молодого пополнения подполковник Женис Ахметкалиев.

По его словам, такие тренировки помогают формировать у бойцов уверенность и готовность действовать в экстремальных условиях.

Сами военнослужащие признаются, что испытание требует серьезной психологической выдержки.

"Когда танк проходит прямо над окопом, испытываешь сильное волнение. Но именно в такие моменты приходит самообладание", - рассказал гвардии рядовой Нурлан Борамбай.

Практические занятия направлены на адаптацию новобранцев к условиям службы и подготовку к выполнению боевых задач.

Завершится курс молодого бойца принятием Военной присяги, которое запланировано на 23 мая.