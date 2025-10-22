В целях минимизации паводковых рисков в предстоящем весеннем сезоне, акиматом Сандыктауского района разработан и реализуется Комплексный план инженерной защиты нселенных пунктов, подверженных угрозе подтопления, передаёт BAQ.KZ.

В настоящее время продолжается расчистка и углубление русла реки Жабай в селе Балкашино. Работы реализуются при финансовой поддержке корпоративного фонда "Демеу Казахстан қоры", общий объем финансирования составляет 4,065 млрд тенге.

По информации областного акимата, объем дноуглубительных работ на реке Жабай составляет 5,2 км. Работы ведутся на шести участках, и по состоянию на текущую дату завершено 92% запланированного объема. В проекте задействованы 120 человек и 56 единиц инженерной техники (3 бульдозера, 24 экскаваторов, 20 самосвалов, 1 погрузчик, 6 земснарядов, 2 амфибии).

Для предотвращения размыва дорог и снижения риска подтопления объектов инфраструктуры ведутся работы по ремонту водопропускных сооружений. Завершен средний ремонт водопропускного устройства на автодороге районного значения Васильевка – Тучное.

Дополнительно подготовлена проектно-сметная документация на текущий ремонт ВПУ в селе Новоселовка на сумму 6,87 млн тенге. Окончание всех запланированных работ ожидается в октябре 2025 года.