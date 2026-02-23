В кулуарах пресс-конференции по развитию автомобильной отрасли президент Казахстанского Автомобильного Союза Анар Макашева также рассказала о влиянии локализации компонентов на себестоимость автомобилей, передает BAQ.KZ.

По её словам, каждая операция по производству внутри страны позволяет постепенно снижать цену машин.

– Недавно мы начали производство сидений в Казахстане. Это уже снизило стоимость автомобиля примерно на 100 долларов. Если локализовать больше компонентов, особенно с применением сложных технологических операций, цена будет снижаться ещё сильнее. Работа по уменьшению себестоимости – это постоянный процесс как для производителей компонентов, так и для производителей транспорта, — отметила она.

Анар Макашева подчеркнула, что развитие отечественного производства и локализация остаются ключевыми факторами доступности автомобилей для казахстанских покупателей.