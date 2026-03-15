В Казахстане исторический день. Вся страна выбирает, с какой Конституцией все мы продолжим жить: с действующей или новой? Активное голосование по всей республике стартовало в 07:00, сразу после открытия участков. Как жители Астаны воспользовались своим правом голоса на референдуме? Журналисты BAQ.kz узнали, насколько были активны люди. В нашем специальном репортаже расскажем, как мы следили за ходом голосования.