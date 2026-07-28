Как проверить, куда идут деньги от коммунальных тарифов: ответ Миннацэкономики

Информация о заявках, отчетах и расходовании средств субъектами естественных монополий доступна в информационных системах Министерства национальной экономики. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр национальной экономики РК Асан Дарбаев, отвечая на вопрос о прозрачности тарифообразования, передает BAQ.KZ.

В ходе обсуждения был поднят вопрос, почему потребители не всегда понимают, на что именно монополисты направляют средства, полученные за счет коммунальных тарифов.

«В информационной базе Министерства национальной экономики размещаются все заявки и отчеты субъектов естественных монополий. Эти данные доступны онлайн, ограничений для доступа к ним нет. Любую информацию можно скачать и проанализировать», – сказал Асан Дарбаев.

По его словам, для реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» также создана отдельная цифровая платформа.

«На платформе размещаются все заявки и конкурсные процедуры. Любая корректировка тарифа обязательно проходит публичное обсуждение с указанием даты и времени. Также подробно раскрываются статьи расходов», – пояснил вице-министр.

Кроме того, субъекты естественных монополий регулярно проводят отчетные встречи, на которых представляют информацию об исполнении тарифных смет и расходовании средств.

Дарбаев также прокомментировал порядок начислений и перерасчетов за тепловую энергию. Он отметил, что расходы на отопление привязываются не к фамилии собственника жилья, а к конкретному абонентскому счету.

«Абонент – это не конкретный человек, а объект, за которым закреплен лицевой счет. По нему ведется учет начислений и платежей», – пояснил представитель министерства.

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