Школьный учебник не сразу попадает в руки ученика. От момента разработки до печати он проходит несколько этапов экспертизы и апробации. Как проверяется достоверность исторических фактов и научной информации в учебниках, что происходит при обнаружении ошибки и куда учителя и родители могут направить свои замечания? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту BAQ.KZ ответила заместитель директора Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Министерства просвещения Республики Казахстан Дана Турлыбаева.

Как учебник попадает в руки ученика

По словам Даны Турлыбаевой, школьный учебник – это не обычный продукт, который автор написал и отправил в печать. Он проходит многоэтапную процедуру экспертизы и апробации.

Согласно действующему порядку, после представления разработанного учебника издательством или разработчиком он проходит научно-педагогическую экспертизу, экспертизу предметной комиссии, этап доработки, апробацию в пилотных школах и общественное обсуждение.

Учебники, получившие положительные заключения по всем этапам, включаются в перечень учебников, рекомендованных для использования в организациях образования.

Порядок разработки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебно-методических комплексов для дошкольных организаций и школ регулируется соответствующими нормативными документами.

«Условно этот процесс можно представить так: разработка → экспертиза → доработка → апробация → общественное обсуждение → предметная комиссия → утверждённый перечень → печать → доставка в школы», – сказала Дана Турлыбаева.

По её словам, каждый этап имеет свою цель. Например, во время экспертизы оценивается научное и методическое качество содержания. Апробация позволяет определить, насколько хорошо учебник работает в реальных школьных условиях. В ходе общественного обсуждения учитываются мнения педагогов и представителей общественности.

Кто проверяет исторические факты в учебниках

По словам специалиста, оценка достоверности научной и фактологической информации в учебнике является одним из ключевых направлений экспертизы.

«В ходе научно-педагогической экспертизы проверяется соответствие содержания учебника научным исследованиям, образовательным стандартам, типовым учебным программам и современным научно-методическим требованиям», – отметила она.

При этом все факты в учебнике не проверяет один эксперт. К экспертизе привлекаются специалисты, обладающие научными знаниями по соответствующему предмету, а также опытные педагоги.

В экспертизе учебников на 2026–2027 учебный год приняли участие преподаватели и учёные ведущих вузов, а также опытные педагоги, прошедшие специальную подготовку и имеющие соответствующие сертификаты.

В процессе экспертизы содержание текста рассматривается системно. Особое внимание уделяется историческим датам, именам, событиям, статистическим данным, научным терминам и формулировкам.

«Эксперт не просто оценивает факт как “правильный” или “неправильный”, он также проверяет его научное обоснование и соответствие учебной программе», – объяснила Дана Турлыбаева.

Почему в учебниках, прошедших экспертизу, всё же обнаруживаются ошибки

По её словам, в первую очередь за качество учебника отвечают авторы и издательство. Со стороны министерства проводится государственная экспертиза, в рамках которой оценивается соответствие учебных изданий установленным требованиям.

«Учебник – объёмный и сложный продукт. В нём может содержаться большое количество фактов, дат, имён, терминов, иллюстраций, карт, таблиц, статистических данных и заданий», – сказала специалист.

Кроме того, научная информация постоянно обновляется. Также между авторской версией и окончательным макетом для печати в текст могут вноситься изменения. Поэтому важную роль играет редакционный и корректурный контроль после завершения экспертизы.

Дана Турлыбаева отметила, что работа учёных и опытных педагогов дополняет друг друга. Учёный оценивает научную достоверность и академическую обоснованность материала, а педагог – его соответствие школьной программе, возрастным особенностям учащихся и реальному учебному процессу.

О чём свидетельствуют более 700 ошибок, о которых говорил Президент

Специалист оценила заявление Главы государства о выявлении более 700 грубых ошибок в учебниках, озвученное на августовской конференции, как важный сигнал, свидетельствующий о необходимости дальнейшего ужесточения требований к качеству учебной литературы.

«В настоящее время качество школьных учебников находится на особом контроле Правительства. Проводится системная работа по повышению качества и содержания школьных учебников, обеспечению научной достоверности, соответствия учебным программам и методического качества учебных материалов, предлагаемых учащимся», – сказала Дана Турлыбаева.

По её словам, в Казахстане сформирована многоуровневая система экспертизы учебников. Однако наличие нескольких фильтров не означает, что достаточно формально пройти каждый из них.

Особенно важно уделять внимание качеству источников в учебниках исторического содержания, доказательности сведений об исторических личностях, а также достоверности дат и событий.

При разработке и экспертизе учебников учитываются установленные требования к их структуре и содержанию. Эти требования закреплены в нормативных документах.

«Каждый учебник проходит многоэтапную экспертизу. Если выявленные замечания не устранены в полном объёме, учебник не рекомендуется к использованию в организациях образования», – отметила она.

Что происходит, если ошибка обнаружена в учебнике, который уже поступил в школы

По словам Даны Турлыбаевой, прежде всего выявленное замечание изучается. Если подтверждается, что речь действительно идёт о фактологической ошибке, принимается соответствующее решение.

Согласно действующим требованиям, издательство и разработчик обязаны обеспечивать качество учебников и учебно-методических комплексов.

Например, если обнаружен полиграфический брак, издательство заменяет тираж. Если же ошибки или другие недостатки выявлены в результате отклонения от версии, утверждённой предметной экспертной комиссией, издательство обязано внести исправления и заменить весь тираж.

При обнаружении ошибок в электронных учебниках и электронных учебно-методических комплексах издательство также проводит необходимые исправления.

Однако переиздание учебника автоматически не осуществляется из-за каждой обнаруженной ошибки. Решение принимается с учётом характера и значимости ошибки, а также её влияния на учебный процесс.

«Если ошибка существенная, исправление вносится в следующее издание. При необходимости может рассматриваться вопрос о разработке обновлённой версии учебника», – сказала специалист.

Ещё одним важным механизмом контроля качества учебников является мониторинг. То есть экспертиза фактически продолжается и после того, как учебник поступил в школу. Собирается обратная связь о качестве учебника в образовательном процессе, которая при необходимости используется для внесения корректировок.

Куда учитель или родитель может сообщить об ошибке в учебнике

По словам Даны Турлыбаевой, мнение учителей, родителей и граждан в целом имеет большое значение.

Проекты учебников выносятся на общественное обсуждение. В нём могут участвовать педагоги, родители, общественные организации и другие граждане.

Если в учебнике обнаружена информация, которую вы считаете ошибочной, замечание можно направить через площадки общественного обсуждения Центра экспертизы содержания образования.

При этом желательно не просто написать «здесь ошибка», а предоставить конкретную информацию. В частности, следует указать страницу учебника, ошибочный текст, характер ошибки и, по возможности, привести ссылку на надёжный источник.

«Такая обратная связь обязательно рассматривается и учитывается в процессе экспертизы. Критические замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, используются для совершенствования содержания учебников», – сказала она.

Что необходимо усилить, чтобы избежать ошибок в учебниках

По мнению специалиста, для предотвращения фактологических ошибок необходимо уделить особое внимание нескольким направлениям.

Первое – усиление фактчекинга. Проверка данных по истории, географии, естественным наукам, медицине, статистике и другим дисциплинам должна системно проводиться путём сопоставления с официальными источниками.

Второе – углубление специализации экспертов. Например, важно, чтобы учебник истории совместно рассматривали учёный, специализирующийся на конкретном историческом периоде, и опытный педагог.

Третье – использование цифровых инструментов. Искусственный интеллект можно применять в качестве дополнительного инструмента контроля для автоматической сверки таких данных, как даты, имена, термины и статистические показатели.

Четвёртое – систематизация обратной связи. Необходимо регулярно собирать и анализировать мнения учителей, родителей и учащихся.

«В целом неправильно оценивать нынешнюю систему как “экспертизы нет”. В Казахстане сформирована система, предусматривающая прохождение учебниками нескольких этапов. Вопрос заключается в том, чтобы повысить качество, независимость и ответственность на каждом из этих этапов», – подытожила Дана Турлыбаева.

По её словам, качество учебника – это общая ответственность всех участников процесса: от автора и издательства до эксперта, учителя и общества в целом.