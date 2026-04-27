Как проводится ремонт автобана в области Жетысу

В Жетысу продолжается масштабное обновление автобана от границы Алматинской области до аэропорта Талдыкоргана. Работы разбиты на четыре участка. С ходом капитального ремонта одного из них — 21-километрового отрезка трассы «Алматы – Усть-Каменогорск» от села Алгабас до спуска Мукыры — ознакомился аким области Бейбит Исабаев, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

На участках с 124 по 213 км от границы Алматинской области до села Алгабас, с 234 по 254 км от спуска Мукыры до объездной дороги Талдыкоргана планируется начало среднего ремонта в текущем году. С 254 по 287 км от объездной до аэропорта начат средний ремонт. На участке 213–234 км (Алгабас — Мукыры) ведется капитальный ремонт. Полное завершение всех проектов запланировано на 2027 год.

По словам директора филиала области Жетысу АО «НК «КазАвтоЖол» Нурхата Акылтаева, в рамках капитального ремонта на участке 213–234 км будет полностью заменена дорожная конструкция. Выполняется выравнивание склонов, бетонирование монолитных водоотводных лотков. Также предусмотрена установка сетчатых ограждений для предотвращения выхода скота на дорогу, строительство скотопрогонов, ремонт и устройство водопропускных труб, а также ремонт моста через реку Мукыры.

На сегодняшний день полным ходом идут строительно-монтажные работы на семи километрах, производим выравнивание склонов и бетонирование кюветов. Более чем на двух километрах уложены два слоя асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в две смены, задействовано 230 единиц техники и около 300 человек. Открытие четырехполосного движения по нижнему слою покрытия планируется на сентябрь–октябрь.

- В связи с ремонтом для обеспечения безопасности движения вводятся временные изменения. Так, движение по направлению Алматы – Талдыкорган сохраняется в штатном режиме, а с 28 апреля транспорт, следующий из Талдыкоргана в Алматы, будет направляться по 27-километровой объездной дороге через населённый пункт Мукыры, - отметил Н Акылтаев.

Аким области поручил уделить особое внимание качеству работ и соблюдению сроков. Он подчеркнул, что после завершения проекта в 2027 году будет полностью обновлена дорожная сеть от границы Алматинской области до станции Достык.